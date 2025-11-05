【韩网热门】成始璄遭骗背后故事令人唏嘘：与前经纪人认识19年，还慷慨资助对方婚礼费

韩国「甜嗓王子」成始璄近日传出遭长年信任的经纪人背叛，不仅金钱上受损，连心理也受到重创。 据悉，这位经纪人陪他长达19年，情同家人，甚至当年结婚时，婚礼费用全由成始璄一手包办，没想到最后竟换来如此背叛，让人心疼。

成始璄所属公司证实，前经纪人在职期间有「背离公司信任」的行为，事后已离职，目前正调查确切损失。 知情人士透露，事件曝光后，成始璄相当震惊，情绪低落到连每年例行的年末演唱会都一度无法安排，可见打击之大。

成始璄也在SNS上吐露心声，坦言这几个月「真的很痛苦、难以忍受」，表示被深信的人背叛「即使出道25年，也还是很难面对」。 他感性说：「我只想在精神和身体都恢复后，能诚实地说一句『我没事』。」目前他暂停YouTube活动一周，粉丝也纷纷留言力挺：「希望欧巴早日走出阴霾！」



韩国网友评论：

1. 天啊...... 真的会得「人类不信任症」吧

2. 对他那么好，结果换来的是背叛，太狠了

3. 换作是我，应该再也不会相信任何人了

4. 相识19年，这打击也太大了吧，不是什么轻的缘分啊

5. 真的那种背叛感...... 听说他在演唱会上唱歌时还哭了，粉丝都觉得奇怪，看来真的心里受伤很重

6. 明明赚得也不差，为什么还要骗钱，太过分了

7. 果然人最可怕

8. 唉...... 怎么能这样，至少该知恩图报啊

9. 听说成始璄平常给的薪水也挺高的呢

10. 真的是「以怨报德」

11. 光看他YouTube就知道他多照顾那经纪人了，结果还这样骗，太夸张

12. 连畜牲还不如，那还能算人吗？

13. 到底是什么时候起了贪念...... 太狠了

14. 跟著成始璄工作好好干，这辈子都能吃香喝辣啊，到底为什么......

15. 一方面觉得他该休息，但又怕他太难受乱想，也许继续开演唱会反而比较好...... 希望他能自己做出最好的选择，我的话早就精神崩溃了

16. 他的薪水应该是业界顶级的了吧...... 人这种贪念真是没底

17. 为什么要自己毁掉一个可以一辈子安稳的工作，失去信任也失去人生，钱有那么重要吗？

18. 认识19年根本就像家人吧，但家人之间也会为了钱翻脸，看来还是金钱往来要划清界线...... 有钱最好别让人知道，不然就会变这样。 希望他能早点振作

19. 经纪人平常开的车都超好，行程外时间多，还打高尔夫，看影片就知道他多享受......

20. 我都觉得心疼，人真的会变得不信任别人...... 钱到底有多重要啊，我家偶像以前也被合作多年的工作人员这样背叛过ᅲᅲ

21. 还给了他理事的位置，年薪也是亿级，私下也肯定各种经济上的支持，都那么照顾他了，到底贪了多少？ 跟了成始璄这种级别的艺人，往后20年，成始璄随手洒一点都够他吃的了，真的又坏又短视，以为永远不会被发现吗？

