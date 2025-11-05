BTS Jimin&柾國回歸！退伍一週就出發、不可預測的旅程《Are you Sure ?!》第二季即將公開

BTS防彈少年團的智旻（Jimin）與柾國（Jung Kook）出演的Disney+綜藝節目《Are you Sure ?!》第二季將於12月3日回歸啦～！！！

今早（5日）BTS 官方帳號公開了《Are you Sure ?!》第二季的前導海報。這部Disney+原創系列記錄了Jimin與柾國一起踏上「無法預測的友情旅程」。在去年9月於熱烈迴響中劃下句點的第一季之後，時隔約1年3個月，兩人將帶著全新的故事回歸。第一季在上線後42天內，成為全球Disney+上收視最高的節目（非英語圈＆戲劇類節目的排行）。本季也將以更升級的趣味性回到觀眾面前。

▼第一季時期的預告：



第二季中，兩人在退伍僅一週後再次展開真實的友情旅行。他們只帶著有限的預算與一本舊旅行書，走遍瑞士與越南各地。在為期12天的旅程中，Jimin與柾國將帶來笑聲、感動，以及更深厚的「真朋友化學反應」。



本季以「極簡主義旅行」為概念，試圖展現不同風格。兩人為了自行賺取旅費而挑戰各種遊戲的模樣，也是一大看點。突發狀況中流露的真實情感，讓Jimin與柾國的自然魅力更加閃耀。





第一季中深受喜愛的活動與頑皮默契也將延續。兩人於瑞士與越南體驗多樣活動，友情更進一步；毫無修飾的日常、真誠的對話與意想不到的事件，將再次為觀眾帶來歡笑與感動。

隨著前導海報的公開，官方也釋出幾張「劇透劇照」以提升期待值。照片中，兩人站在瑞士象徵──馬特洪峰前，露出悠閒笑容；又或是在越南會安的海邊搭船欣賞夜景。旅途中自然流露的模樣，更加引人好奇新一季的內容。

《Are you Sure ?!》第二季將於Disney+獨家公開，共8集，從12月3日至12月24日，每週三更新兩集。

