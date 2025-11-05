南志鉉因行程缺席續集，金惠奫或將接力出演《好搭檔2》，成張娜拉新搭檔

演員金惠奫有望成為 SBS 熱門電視劇《好搭檔》（《굿파트너》）第二季的新女主角。 《好搭檔》第一季於去年7月至9月播出，最高收視率達 17.7%，深受觀眾喜愛，被譽為一部寫實又溫暖的律政劇。

據製作相關人士透露，金惠奫近日接到《好搭檔2》女主角出演邀約，目前正進行最終協調。 《好搭檔》是一部以離婚專門律師們的職場日常與人生掙扎為題材的人性法庭職場劇。據悉，金惠奫將接棒在第一季出演的南志鉉，成為張娜拉的新搭檔。 她將飾演一名新登場的離婚專門律師，與張娜拉所飾演的王牌律師「車恩京」一同成長，展開全新的故事線。】



第一季中南志鉉飾演新人律師，與張娜拉展現了導師與徒弟間的默契。 然而由於行程衝突，南志鉉最終決定不參與第二季拍攝。 編劇團隊也據此重新構思劇本，將焦點放在張娜拉與新角色之間的互動與成長上。



金惠奫曾憑藉 tvN《背著善宰跑》、《御史與祚怡》、《偶然發現的一天》等作品，以活潑靈動的形象深受喜愛。 此次挑戰律政劇題材預計展現更成熟、幹練的一面。 粉絲們對她清晰有力的語調與幹練氣場充滿期待，紛紛表示「終於等到金惠奫的法庭劇」。



此外，金惠奫過去與邊佑錫、李宰旭、路雲等多位男演員合作時都展現出了絕佳默契，被譽為「化學反應達人」。 因此，她與張娜拉在《好搭檔2》中將擦出怎樣的「女女搭檔火花」也備受關注。除了《好搭檔2》，金惠奫還有 SBS 新劇《雖然從今天開始是人類》及電影《箭木池》等作品即將推出。

《好搭檔2》目前正進入最終選角階段，預計將於明年下半年播出，拍攝工作也將在主要演員陣容確定後正式啟動。

