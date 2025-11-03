韓國資深歌手成始璄遭合作超過10年的經紀人背叛！「正在計算金錢損失…該人員已離職」

歌手成始璄與合作逾10年的經紀人分道揚鑣，原因是因為對方工作業務上發生了金錢糾紛等問題。成始璄所屬公司表示，成始璄的前經紀人還在職時，曾在執行業務的過程中，做出辜負了公司對他的信任之行為，經查證後屬實，公司內部調查後認為涉案程度重大，目前仍在確認造成的傷害範圍，該經紀人也已離職。

所屬公司表示，公司感到自己在管理與監督上所該負的責任，為防止類似的事件再度發生，內部管理的系統也正在重新整備中，讓喜愛藝人的諸位粉絲們感到擔憂，也相當抱歉。當日成始璄表示，與一起工作已超過10年以上的經紀人不再合作，據悉是在執行業務上發生了金錢問題，而導致公司遭受損失，目前損失的金額也仍在確認中。



該名經紀人在職期間，負責與歌手成始璄相關的所有演出、電視節目、廣告、商業活動等等業務，與成始璄的關係是從前一個經紀公司開始就擔任其經紀人，可說已經合作很長時間，不過最近在業務上發生了問題，對成始璄及外包業者的負責人們，造成金錢上的損失，甚至聽說並不是一筆小數目，因此成始璄以及所屬公司事後才得知此事實，而將其經紀人的業務終止，目前該人也已離職。



