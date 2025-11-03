「周杰倫概念股」巨星傳奇投資G-Dragon公司，兩大流行天王關係再升級！

上市公司巨星傳奇今日宣布，透過旗下產業基金斥資800萬美元入股G-Dragon（權志龍）所屬公司、韓國娛樂科技公司Galaxy Corporation，間接取得不超過7%股權。 消息一出，巨星傳奇股價隨即在港股飆漲逾14%。

Galaxy Corporation是近年迅速崛起的AI娛樂科技企業，旗下擁有G-Dragon、宋康昊與金鍾國等多位藝人。 公司今年上半年實現營收1,260億韓元、淨利130億韓元，預計明年初登陸KOSDAQ上市。



巨星傳奇創立於2017年，由周杰倫母親葉惠美實際控股，主力發展音樂與藝人IP業務，因此被稱為「周杰倫概念股」。 公司表示，這項投資將為雙方帶來多重協同效益，未來計劃在展覽、演唱會、藝人IP及相關週邊開發等領域展開合作。

值得一提的是，周杰倫與權志龍私交深厚，多次互相支持活動。 周杰倫不止一次穿上GD與Nike聯名的限量版雛菊運動鞋公開致謝，今年初兩人在巴黎時裝周驚喜同框，7月G-Dragon來台北小巨蛋開唱，更趁機來到周董豪宅小聚。 當時周杰倫在IG公開多張合照，並寫下：「Our language of communication is art and wine（我們的語言是藝術與葡萄酒）」引無數粉絲期待雙天王的音樂合作及藝術聯名企劃。







