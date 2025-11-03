酒醉搭計程車回家竟受到司機性侵！韓國擁有20萬訂閱Youtuber透過影片勇氣告白被侵害原因

擁有超過20萬名訂閱人數的知名韓國Youtuber「郭血秀（音譯）」，昨日公開了影片痛訴自己在約1年半前，搭計程車遭到司機性暴力對待的事實，希望能夠給和她曾有相似經歷的被害者一些力量，於是選擇揭開自己傷痛的過往。

平時YT頻道都以減重、飲食控制以及運動等主題與大家分享日常的郭血秀，日前在自己的頻道上公開了一則名為《過了很久 這句話才拿出來說》的影片。影片一開頭她就提到：「因為明天預約好了要去精神科，想告訴大家去年發生在我身上的事情。」並且提到自己一邊隱藏著這一年多前發生的事件，持續以Youtuber身分活動，分享自己的生活，但真的太過痛苦了，因為365天有330天她是以淚洗面度過的。



事件發生在2024年5月23日深夜凌晨2點，當時她因為喝得很醉，而搭計程車返家，搭車時在後座也是斷片睡著的狀態。但計程車司機停入了她住家公寓的停車場後，便對後座的她進行性侵，而這位Youtuber是完全沒有性經驗的女子，當時她感受到身體極度的疼痛與痛苦而掙扎，不過在掙扎的瞬間卻失去了知覺。

她表示自己是受害者並非加害者，為什麼她必須躲藏著生活？為什麼要隱瞞這件事情？她擔心自己在鏡頭前掉淚，一直想忍住不要哭出來，也擔心各界的眼光，也許大家會惋惜她遭遇強暴的這件事情，於是她原本選擇隱瞞，仍然作為正向的Youtuber活動著。但是在過去半年到1年期間，她的身體狀態很糟糕，從社區的小型婦產科診所看到大醫院的婦產科，整治自己因為遭受性侵而受傷的子宮與器官，並因為服藥的關係導致一個月有2次生理期報到，相當痛苦。



郭血秀表示在昨日她真正出現了嚴重的恐慌症狀發作，過度換氣、感到不安與危機，於是她希望尋求精神科的治療。而她也正在進行此性侵事件的相關訴訟，但這個過程也是非常痛苦的。她提到韓國的訴訟體制，帶給像她這樣的被害人要好幾年，承受更加倍的痛苦，雖然已經經過了一年半左右，但感覺沒有結束的一天。甚至在這過程也受到二次傷害，檢察官也問她「為何被強暴的當下沒有立刻報警？」她表示自己在眼睛一睜開就立刻報警了，對她來說也已是最快時間了，想起當時，她還是眼淚不停的流。



雖然在這段期間她也試過休息一段時間，再開始拍攝，但她發現這對於她的心情恢復一點幫助都沒有，但Youtuber是她相當喜愛的工作，仍希望能夠繼續下去。她表示，不知道有多少人曾受到性暴力、性騷擾以及性侵行為？之後也想要製作為受害者們打氣的影片，也期待這能夠對世界上所有的被害者們形成力量，雖然每天都很痛苦，也想勉勵大家一起好好生活下去。



