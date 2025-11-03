「周杰伦概念股」巨星传奇投资G-Dragon公司，两大流行天王关系再升级！

上市公司巨星传奇今日宣布，透过旗下产业基金斥资800万美元入股G-Dragon（权志龙）所属公司、韩国娱乐科技公司Galaxy Corporation，间接取得不超过7%股权。 消息一出，巨星传奇股价随即在港股飙涨逾14%。

Galaxy Corporation是近年迅速崛起的AI娱乐科技企业，旗下拥有G-Dragon、宋康昊与金钟国等多位艺人。 公司今年上半年实现营收1,260亿韩元、净利130亿韩元，预计明年初登陆KOSDAQ上市。



巨星传奇创立於2017年，由周杰伦母亲叶惠美实际控股，主力发展音乐与艺人IP业务，因此被称为「周杰伦概念股」。 公司表示，这项投资将为双方带来多重协同效益，未来计划在展览、演唱会、艺人IP及相关周边开发等领域展开合作。

值得一提的是，周杰伦与权志龙私交深厚，多次互相支持活动。 周杰伦不止一次穿上GD与Nike联名的限量版雏菊运动鞋公开致谢，今年初两人在巴黎时装周惊喜同框，7月G-Dragon来台北小巨蛋开唱，更趁机来到周董豪宅小聚。 当时周杰伦在IG公开多张合照，并写下：「Our language of communication is art and wine（我们的语言是艺术与葡萄酒）」引无数粉丝期待双天王的音乐合作及艺术联名企划。







Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻