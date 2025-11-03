爲了提高完成度！金宣虎＆高允貞主演洪氏姐妹新作《愛情怎麼翻譯？》 改到明年上半年公開！

很期待這部耶！希望可以趕快看到啦！

據韓媒報導，由金宣虎、高允貞（高胤禎）主演的《愛情怎麼翻譯？》 Netflix 原定在今年下半年公開，但改到明年1月或2月公開，目前正在做最後的準備。



廣播界相關人士也透露：「《愛情怎麼翻譯？》在今年2月舉行的《Netflix 2025 Korea》活動中被介紹爲以『愛情的多種形態』爲主題的代表作，與《許願吧，精靈》、《我們的浪漫電影》、《吞金》等一起被介紹爲今年 Netflix 關注的陣容之一。但是爲了提高完成度，調整公開時間。」



而《愛情怎麼翻譯？》是曾執筆《德魯納酒店》、《主君的太陽》、《原來是美男》等熱門作品的明星編劇「洪氏姊妹」洪貞恩和洪美蘭的新作。講述多語言口譯員「周浩鎮」為國際大明星「車武熙」擔任私人翻譯後發生的故事。



劇中，金宣虎飾演「周浩鎮」一角，是個精通英語、西班牙語、日語等多種語言的語言天才，擁有與眾不同的翻譯能力；高允貞將飾演擁有活潑可愛魅力的頂級女演員「車武熙」。除此之外，還有首次出演韓國電視劇的日本演員福士蒼汰和演員李伊潭、崔宇成也出演了。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞