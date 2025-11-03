「臉都沒打馬賽克！」文佳庇公開鄭雨盛私生子照片，輿論炸鍋被逼關閉留言

名模文佳庇近日在社群媒體上公開與兒子的合照，再度掀起輿論熱議。 孩子正是她與影帝鄭雨盛之間的私生子。 文佳庇毫不避諱地上傳多張與兒子共度日常的照片，沒有任何打馬賽克或附註說明，直接大方曝光孩子的模樣。

照片中，她展現幸福媽媽的一面，身材與美貌依舊出眾，而孩子也因獨特氣質與明顯的「星二代」光環而吸引全網關注。 雖然多數留言是祝福與支持，但也有部份網友批評她「讓未成年孩子過度曝光」，甚至質疑動機。 爭議越演越烈，最終文佳庇選擇關閉留言功能，先前的所有評論也一併被設為隱藏。



文佳庇早前已親自公開自己當媽的消息，隨後更被揭露孩子的父親竟是韓國影壇男神鄭雨盛，震撼演藝圈。 鄭雨盛所屬經紀公司 Artist Company 隨即出面證實：「文佳庇在社群上公開的孩子，確實是鄭雨盛的親生兒子。」但同時強調兩人並無結婚計劃，「不過鄭雨盛會盡父親責任，全力照顧孩子。」公司也補充表示，雙方正在討論最妥善的育兒方式，「一定會對孩子負起完全的責任」。 而在風波之後，鄭雨盛登上青龍電影獎舞台時，也親自鞠躬致歉：「讓一直支持我的大家失望了，真的很抱歉。 所有責難我都會自己承擔，作為父親，我會負起全部責任。」

小16歲女模為影帝未婚生子！鄭雨盛替兒子取胎名，承諾共同撫養

近期鄭雨盛更被媒體曝出已與交往多年的圈外女友完成結婚登記，正式成為法律上的夫妻。 這場由「國民男神」與「性感超模」掀起的風暴，至今仍是韓娛圈最火熱的話題之一。

