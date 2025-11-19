玄彬 Disney+ 新劇《韓國製造》黑化回歸！「中央情報部課長×商人」的雙面人生曝光

Disney+ 原創影集《韓國製造》在今天公開了玄彬展現強烈存在感的「白冀兌」海報與角色預告影片，氣勢磅礡...帥！

《韓國製造》以混亂與起飛並存的 1970 年代大韓民國為背景，講述把國家當作收益模型、想登上富與權力頂點的男人白冀兌（玄彬 飾），與以可怕執念將他追到懸崖邊的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾），面對一場決定時代巨大事件的精彩故事。



從電影《機密同盟》系列、《火線交涉》、《哈爾濱》，到電視劇《愛的迫降》，跨越多種類型並穩穩站上韓國代表性演員位置的玄彬，這次在《韓國製造》中飾演中央情報部課長白冀兌，預告將展現與以往不同的新面貌，引發話題。

白冀兌是把國家當成商業模型、燃燒向著富與權力的無盡野心的角色，同時身處公權力中心的中央情報部課長，也作為推動危險事業的商人，穿梭於大膽的雙重生活。他將透過兼具冷冽魅力與重量感的白冀兌，再度展現壓倒性的存在感，呈現欲望赤裸的一面。



公開的白冀兌海報中，在令人聯想起韓半島的襯衫剪影上，佩戴竊聽器的玄彬尖銳眼神散發非凡的氣場。加上「我是商人」這句標語，提升對「白冀兌」即將展開的商業世界與其中隱藏的危險野心之好奇心。



同步公開的角色預告影片從玄彬的側臉剪影開始，以黑白色調瞬間抓住視線。「這場局，是要有人死的戰鬥。而那個人不會是我。」伴隨玄彬的旁白，緊張感迅速升高，搭配銳利的剪輯與緊迫的音樂，讓沉浸度更上一層。凝視鏡頭的冷靜眼神、從容姿態與表情，完整呈現白冀兌冷酷且不動搖的角色特性，引發大眾好奇他究竟要以何種方式帶領這場權力遊戲的走向。



▼玄彬＆鄭雨盛雙人宣傳版本：



接續的台詞：「我要把比我更有力量的人拉下來，最後，改變這個世界。世界本來就是強者的戰場。某人的死亡，對我來說就是機會的那種戰場。」暗示著在力量即是正義的時代，白冀兌為了獲得比任何人都更大的力量而不斷奔向前方的價值觀，留下深沉餘韻。

Disney+《韓國製造》將於 12 月 24 日公開兩集、31 日兩集，1 月 7 日一集、1 月 14 日一集，總共六集。



