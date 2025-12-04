Disney+原創韓劇《韓國製造》海報震撼公開：玄彬的野心VS鄭雨盛的執念，命運之戰、誰能活到最後！！

Disney+ 政治權鬥動作韓劇《韓國製造》公開了兩大主角白冀兌（玄彬 飾）與張健榮（鄭雨盛 飾）強烈對立的「以父之名」海報。（ 玄彬的特寫太有魅力啦～～～）

在1970年代混亂與飛躍並存的大韓民國，將國家視為收益模型、企圖登上富與權力頂點的男人白冀兌（玄彬 飾），以及以可怕執念將他追到懸崖邊的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾），面對貫穿時代的巨大事件，《韓國製造》公開了包含兩名男子炙熱野心與可怕執念的「以父之名」海報，引發熱烈關注。





首先公開的海報中，位於前方的白冀兌面孔展現出強烈存在感。彷彿要燃燒般充斥慾望的眼神與明暗分明的臉龐，在他身為中央情報科科長之身分下，依然視國家為事業手段、毫不猶豫進行危險交易的冷酷黑暗面被暗示。接著如同直貫前方般銳利的張建榮視線，將「咬住就不放」的執著型頑固檢察官氣勢完整呈現。



再加上「所有人都賭上了命運」的文案，預告著從察覺彼此存在的瞬間便陷入無法逃避對決的兩人，以及被慾望糾纏的角色們之間致命的關係，也讓人更加好奇他們將面臨何種選擇與衝突。



《韓國製造》將於24日公開2集、31日公開2集、1月7日公開1集、14日公開1集，總共有6集內容，在Disney+獨家上線。



