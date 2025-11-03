「涉嫌強制猥褻」人氣綜藝PD是《第六感》的PD！雙方主張不同：請停止二次傷害 VS 與事實不符

執導熱門綜藝《第六感》系列的PD因涉嫌強制猥褻而被起訴，雙方的主張不相同，爭議正在擴散。

擔任強制猥褻受害者A某的法律代理李恩義律師今天（3日）發表正式立場文表示加害者是執導tvN綜藝《第六感》的PD。李律師解釋說：「A某今年8月在 CJ ENM 辦公樓附近舉行的第二次聚餐後，在場所移動等過程中發生強制猥褻行爲。」同時還補充道：「強制猥褻受害發生5天後，曾是上述節目主要製作組的受害者突然收到加害者的通知，要求其從節目下車。」

（相關報導：【快訊】「季播人氣綜藝PD」涉嫌性騷擾遭起訴強制猥褻）

警方接到相關PD的強制猥褻嫌疑相關陳情書後，受害者控訴因加害者的誹謗，導致其身份被曝光等二次傷害。李律師表示：「受害者在受到性騷擾之後，被周圍的人孤立，陷入嚴重的二次傷害，甚至出現加害者出面詆毀受害者的情況，希望PD現在就立即承認錯誤，不要再造成更多的二次傷害。」



被指為加害者的PD B某也發表反駁立場，擔任B某法律代理的律師事務所反駁道：「單方面主張受害的A某8月20日因後輩、同事們、前輩以及外部合作人員訴苦等情況，已經決定調任到現有組。A某向上級們表示強烈的反對，但這個主張沒有被接受，所以用虛假事實攻擊B某。」

對於強制猥褻，他全面否認稱：「所謂引發性羞恥感的身體接觸或對拒絕的陳情人進行貶低人格的發言，完全與事實不符。」同時，還解釋說：「在160多人餐加的聚餐即將結束時，在多數路人和很多同事在一起的街道上，只有互相拍肩膀或搭肩程度的接觸。」

有些報導也直接指名是《第六感》的丁哲珉（鄭哲民）PD，他曾擔任《Running Man》的主PD，離開《Running Man》後曾製作推理節目《謎追里 8-1000》和《第六感》，新節目《第六感City Tour 2》於上月30日播出。



