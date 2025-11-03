任時完正式簽約THEBLACKLABEL，與朴寶劍、Rosé、太陽成同門

演員任時完正式加盟由知名製作人Teddy創立的廠牌THEBLACKLABEL，與朴寶劍、BLACKPINK Rose、BIGBANG太陽、MEOVV等成為同門，開啟演藝生涯全新篇章。

THEBLACKLABEL於11月3日正式宣布，與任時完簽訂專屬合約，並發表歡迎聲明：「任時完以細膩演技與強大角色消化力，活躍於各種類型的影視作品中，我們非常高興能與他攜手同行。 我們將全力支持他展現巨大的潛力和深厚的演技，也懇請各位繼續關注和支持任時完，見證他不斷攀登事業高峰。」

該公司亦在官方SNS發佈「Welcome to THEBLACKLABEL， YIM SI WAN！」的歡迎帖，並公開全新形象照，正式宣告任時完成為新成員。





任時完2010年以偶像男團ZE：A帝國之子出道，兩年後憑藉人氣古裝劇《擁抱太陽的月亮》開啟演員之路，之後便完全轉型為演員。 從電視劇《未生》《他人即地獄》《Run On》《Tracer》《夏天不上班》《少年時代》，到電影《正義辯護人》《不汗黨：地下秩序》《緊急迫降》《原本以為只是手機掉了》《沒有國家的冠軍》《殺手螳螂》等，還有Netflix全球話題之作《魷魚遊戲》第二、 三季，任時完以不斷突破的選角與紮實演技，成為韓國代表性的實力派男演員之一。

目前，任時完正在積極討論tvN漫改劇《為什麼不知道是女人？ 》的出演事宜，有望與薛仁雅演對手戲。 同時也計劃與SM娛樂合作，準備於12月發行首張個人專輯以歌手身份回歸，成為Kangta創立的SM娛樂旗下音樂廠牌SMArt首位藝人。



