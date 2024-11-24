小16歲女模為影帝未婚生子！鄭雨盛替兒子取胎名，承諾共同撫養

2024年接近尾聲，D社砸下大料，曝光影帝鄭雨盛與小16歲女模特兒育有一子。

24日晚，D社報導稱模特兒文佳菲（문가비，35歲）成為了一名母親。今年3月她順利生下了一個健康的男嬰。而這個孩子的胎名，是由演員鄭雨盛（51歲）親自取的，因他正是孩子的父親。

據悉，文佳菲與鄭雨盛於2022年在某聚會中相識，之後兩人一直保持聯繫並逐漸親近。 去年6月文佳菲懷上了鄭雨盛的孩子，她將懷孕的消息告訴了鄭雨盛，對方對此也感到非常欣喜，並承諾共同承擔撫養責任。



D社調查稱鄭雨盛親自為兒子取了胎名，和文佳菲一同商討產後護理中心和醫院的相關事宜，為迎接這個新生命做了充分準備。雖然二人並沒有以結婚為前提交往，但他們都懷著喜悅的心情接納了這珍貴的新生命，並決定各自盡最大努力承擔責任。鄭雨盛方面表示：「去年得知懷孕的消息後，決定珍惜這個珍貴的生命，我將盡全力支持作為父親該做的一切。」



22日文佳菲向外界公開了兒子的存在，她借自己的生日通過個人SNS分享了兒子的照片，並寫道：「作為一名母親，我勇敢地選擇享受更加平凡的幸福生活，我會成為一位充滿愛與幸福的健康媽媽。」



文佳菲是1989年出生，2017年通過OnStyle節目《魅力TV》出道。 她憑藉如黑珍珠般充滿異域風情的外貌在《Get It Beauty》、《叢林的法則》等節目中廣受喜愛。

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