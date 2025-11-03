「脸都没打马赛克！」文佳庇公开郑雨盛私生子照片，舆论炸锅被逼关评

名模文佳庇近日在社群媒体上公开与儿子的合照，再度掀起舆论热议。 孩子正是她与影帝郑雨盛之间的私生子。 文佳庇毫不避讳地上传多张与儿子共度日常的照片，没有任何打马赛克或附注说明，直接大方曝光孩子的模样。

照片中，她展现幸福妈妈的一面，身材与美貌依旧出众，而孩子也因独特气质与明显的「星二代」光环而吸引全网关注。 虽然多数留言是祝福与支持，但也有部份网友批评她「让未成年孩子过度曝光」，甚至质疑动机。 争议越演越烈，最终文佳庇选择关闭留言功能，先前的所有评论也一并被设为隐藏。



文佳庇早前已亲自公开自己当妈的消息，随后更被揭露孩子的父亲竟是韩国影坛男神郑雨盛，震撼演艺圈。 郑雨盛所属经纪公司 Artist Company 随即出面证实：「文佳庇在社群上公开的孩子，确实是郑雨盛的亲生儿子。」但同时强调两人并无结婚计划，「不过郑雨盛会尽父亲责任，全力照顾孩子。」公司也补充表示，双方正在讨论最妥善的育儿方式，「一定会对孩子负起完全的责任」。 而在风波之后，郑雨盛登上青龙电影奖舞台时，也亲自鞠躬致歉：「让一直支持我的大家失望了，真的很抱歉。 所有责难我都会自己承担，作为父亲，我会负起全部责任。」

近期郑雨盛更被媒体曝出已与交往多年的圈外女友完成结婚登记，正式成为法律上的夫妻。 这场由「国民男神」与「性感超模」掀起的风暴，至今仍是韩娱圈最火热的话题之一。

