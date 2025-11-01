【韩网热门】《无限挑战》又一「预言」成真！郑亨敦问「谁会戴笠帽唱Hip-Hop？ 」GD当年神回：「当然是我们！」

《无限挑战》真的什么都有！最近GD以「西装+笠帽」造型登上APEC欢迎晚宴舞台演出，一身韩风Hip-Hop造型引发热议，不少人立刻联想到他和郑亨敦12年前在《无限挑战》中的经典画面，惊呼「预言再次实现XD」

韩国网友经常在《无限挑战》中寻找与最新事件呼应的内容，戏称未来的一切都已被《无挑》预言，甚至形成了一个网路迷因「无限挑战什么都有」。时间回到2013年，GD出演《无限挑战》与郑亨敦组成「亨龙敦仲」（绰号「零钱CP」），一起为歌谣祭创作歌曲。 节目中，GD提议在Rap中融入韩国传统民谣「打令」元素，郑亨敦立刻拒绝：「我不想唱打令！谁会做那种事啊，戴笠帽唱Hip-Hop之类的！」GD则笑著回答：「当然是我们要做啊！」节目组当时还打上字幕「相信我就好」XD



谁能想到，12年后的2025年，GD真的戴著类似朝鲜笠的帽子，在APEC舞台上表演Hip-Hop风格的个人单曲《POWER》。 画面宛如当年「预言」成真，令全网惊叹。



▽《无限挑战》相关对话从55秒开始：



韩国网友评论：

1. 天呐，我明明看过这期《无挑》，却忘了这一段kkk

2. 最好笑的是，这段话甚至是当事人自己讲出来的kkk

3. 《无挑》真的是什么都有

4. 我确定，我们真的活在无限挑战宇宙里kkk

5. 能挖出这幕的人才是最神奇的，也太疯了吧kkk

6. 难道有一个专门挖掘无挑迷因的AI吗？ kkk

7. 超想给GD和郑亨敦看这张图kkk

8. GD一定会笑疯，很可能还会PO到IG限动kkk

9. GD今天的live表演和造型都是神级

10. GD真的把自己说过的全做到了，太帅了

11. 是时候重温一下无挑歌谣祭啦

