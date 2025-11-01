趙炳圭再度敗訴！控網友「污衊霸凌」索賠42億韓元，法院：難斷定爆料為虛構

曾因《SKY Castle 天空之城》《驅魔面館》走紅的演員趙炳圭，因捲入校園霸凌爭議，一度對爆料者提起刑事與民事訴訟，要求賠償40多億韓元，結果接連遭法院駁回。 法院指出：「無法斷定該爆料內容為虛假。」

首爾中央地方法院一審判決近日出爐，駁回了趙炳圭與前所屬社HB娛樂針對爆料者A某的民事求償，趙炳圭需負擔全部訴訟費用。

爆料始末

案情可追溯至2021年2月，爆料者A某於社群平台指控：在紐西蘭留學期間遭趙炳圭校園霸凌，包括強迫A某購買零食、支付卡拉OK費用、以腳踢打、用傘和麥克風毆打，甚至搶走並毀壞A某與母親合做的機械模型，並以其零件橡皮筋射向A某。 A並公開照片與在學證明，指控詳實，甚至曾表示「願以100億作為保證接受檢驗」，但不久後刪除100億相關發言，解釋稱因擔心構成刑事處罰。

此前自2018年起，趙炳圭已三度被指涉及校園暴力，A某的爆料是第四起指控。 先前的三起指控中，兩起已被原發文者刪除，另一起則被承認為虛假。



多次法律攻防與結果

趙炳圭方面否認指控，並以名譽毀損罪提告A某。 然而警方對A的PO文進行調查後，最終以「不移送起訴」決定結案，理由包括A已出國、無法取得聯絡，且PO文內容的事實關係尚未查證。

針對A某的民事賠償案，則於近日在法院接受審理。 趙炳圭方主張，該爆料導致其廣告代言、戲劇電影綜藝出演受影響，估算總損失逾40億韓元，並要求另加精神賠償2億韓元。A某則因滯留紐西蘭而無法提交材料進行反駁。結果，法院僅依趙炳圭提出的證據進行審查，仍判趙炳圭敗訴。

法庭認為，趙炳圭提出的證據不足以證明A的指控為「不存在的事實」。 雖然趙炳圭提交了約20名熟人的陳述，均聲稱他未曾有過校園暴力行為，但法院認為這些人皆為趙炳圭在韓國結識之友人，難以證明發生於紐西蘭的事件。 即便其中部份為留學同伴，法院也認為「與趙炳圭關係密切」，證詞可信度有限。

同時，法院亦審閱了趙炳圭友人與A某就此事長達6個月的對話，認為無證據顯示A某曾承認爆料內容為虛假。 雖然趙炳圭主張「A某刪帖即代表承認造謠」，但法院認為，依韓國法律，即便陳述事實也可能構成名譽毀損，A某是擔心面臨訴訟和巨額賠償，出於恐懼而刪文。



後續與現況

此一判決尚未定讞。 趙炳圭方已表示不服一審判決，提出上訴。 值得一提的是，一審宣判五日後，HB娛樂已宣布與趙炳圭終止專屬合約。

趙炳圭於2015年出道，2018年憑《SKY Castle 天空之城》一劇走紅，之後主演《驅魔面館》等人氣作品。 2021年校園暴力風波爆發後，一度暫停活動。 近期他已重新展開演藝與時尚活動，並將於今年下半年以電影《尋找隱藏的錢》（暫譯）回歸大銀幕。



輿論反響

此案在韓國社群引起大量討論，網民反應強烈，多數同情爆料方，批評趙炳圭提告與巨額求償的做法：「真的很惡劣，用40億逼普通人，等於叫人自盡」、「一般人哪能扛得住這種天文數字的訴訟？ 大多數都會選擇放棄」、「受害者的心理壓力該有多大啊，簡直比校園霸凌更惡毒」、「明知道贏不了還故意提告，就是為了恐嚇和折磨對方吧？」、「看來他不論是學生時代還是現在，都沒改掉欺負人的本性」、「哇，對方連律師都沒有，他竟然還能輸？」、「所謂『事實陳述名譽毀損罪』到底什麼時候才會廢除啊？ 根本是堵住受害者嘴巴的惡法」、「趕快退圈吧」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞