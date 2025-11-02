韓國經紀聯合會對女團NewJeans敗訴表態：「這是維護信任與產業公正的合理結果」

韓國經紀聯合會表示，針對當日（10月30日）宣判的女團NewJeans與所屬公司ADOR之間的專屬合約效力確認訴訟結果，他們認為這是「為了維護專屬合約書的信任性與大眾音樂產業公正性的合理結果」，並表示會致力於打造藝人與製作方權益能夠互相尊重的產業環境。

首爾中央地方法院民事合議第41部（庭長法官鄭會日）於當日裁定，ADOR向NewJeans五名成員提出的專屬合約有效性確認訴訟中，判定「原告（ADOR）與被告（NewJeans）之間所簽訂的各專屬合約有效」，並宣告ADOR勝訴。

韓國經紀聯合會評價此次判決是重新確認K-pop產業根基之一——專屬合約制度穩定性的關鍵決定。該聯合會表示，此事件若處理不當，恐動搖以藝人與製作公司之間信任為基礎的整個K-pop產業結構，因此自事件初期起，便不斷指出其嚴重性並表達深切憂慮。

自糾紛爆發以來，韓國經紀聯合會曾發表正式聲明，呼籲業界自律，並強調應以標準專屬合約書為依據，確保「契約信任性的保障」。他們積極採取行動，促進事件早日解決並維護產業秩序。



韓國經紀聯合會表示：「在這樣的努力延續下，法院於一審中認可合約效力的判決，是維護產業公正性的合理決定，預期將成為K-pop持續發展的重要里程碑。」

韓經聯會長劉在雄（유재웅）也表示：「我們對於法院的明智判決表示尊重與肯定。希望這次判決能成為鞏固以標準專屬合約書為基礎之業界慣例，與契約信任的重要契機。」

並補充道：「韓經聯今後也將持續努力，營造健全的產業生態環境，打造藝人與製作方權益能夠互相尊重的產業環境。」



另一方面，韓國經紀聯合會是為促進大眾文化藝術產業的健全發展、保護所屬藝人權益、並建立公正產業秩序而設立的團體，目前登錄於韓國文化體育觀光部，擁有約400名大眾文化藝術產業從業人員會員。

