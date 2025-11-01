「經過114天又回到臺北！」GD權志龍演唱會臺北大巨蛋登場！「慢慢接受我不是什麼都做得到」感性訴空白期成長

韓國歌手權志龍GD昨日才剛在APEC進行演出，立即搭專機來台，於今日凌晨12點多抵達桃園機場，稍事休息立即在11月1日進行《The Übermensch World Tour》臺北安可場的演出。

今年7月GD曾在臺北小巨蛋進行三場演出，而今日場地則升級至臺北大巨蛋，聲光效果也更加澎湃，更加震撼。光是需等待多數觀眾們完成進場，就讓表演延遲了20分鐘才開始。而GD再度穿上了招牌的彩色玫瑰花外套登場，引發全場尖叫。在接連演唱了〈Power〉〈Home Sweet Home〉〈Super Star〉之後，雖然雖然音樂已經停了，但他仍閉著眼睛，獨自陶醉踩著舞步，匯集了全場目光，接著他拿下耳機，閉眼認真享受著來自全場的尖叫聲。



他用中文向大家問候：「你好，我是權志龍，我是G-Dragon」接著表示時光飛逝，過了114天又來到臺北，但他卻覺得像過了1年。他也讚嘆滿場的雛菊手燈形成一片花海，相當美麗，粉絲們也用力揮舞著手燈，GD也打趣指向台下多個方向說「I Can See You」，引發全場尖叫聲不斷。GD也暗示大家他有可能像前面的場次一樣，走到台下或是以其他的方式更接近大家，他說話時還聽見粉絲忘情尖叫，使得GD在台上喊話「Boy，Calm down〜（男孩，請冷靜）」。



GD也同樣指揮大家應援互動，「I say 「Get your」，you say 「Crayon」〜」不過因為場地很大，粉絲們回應的聲音拉得很長，也讓GD發現回音比他預期的還要長，於是他也隨之調整了他的口令，一起拉長音配合大家。在演唱到〈Today〉這首歌曲時，GD也依照慣例「出巡」走到台下與前排的觀眾們互動。螢幕上出現〈A Boy〉時，播出的畫面更是讓大家一起回顧兒時的權志龍，舞台上出現許多珍貴的兒時表演畫面，讓粉絲們感到相當驚喜。



在中場影片中，GD感性訴說這段空白期，他覺得像是有人在他的人生中畫下了一個逗點，讓他必須慢下來，這段時間裡他試著一個人旅行，刻意讓自己更放鬆，最後他發現這8年對自己來說是非常必要的，以前的自己真的有種強迫心態，覺得某些事情就必須得照自己想要的方式進行，但他也在這期間漸漸地接受，自己並非什麼事情都做得到，這段時間內他在心中不斷默念的一個字，就是Übermensch，是著名哲學家尼采的理論「超人說」，《查拉圖斯特拉如是說》中勇於超越自我、自我批判及價值重估的人。也說明了本次巡迴的主題，讓他找到再次出發的力量。



在安可舞台之前，場內也特別請一樓平面區的觀眾們務必坐在自己的位置上，螢幕上也出現了請大家大合唱〈Crooked〉的指引，大家也都相當配合，當螢幕暗下來，全場用韓文大喊著「權志龍」，接著GD搭乘著大型遊園花車登場，車上的工作人員也朝向四方粉絲們拋出小禮物，接著他回到主舞台繼續演唱，粉絲不斷尖叫著不想結束，GD也在舞台上用中文回應「Forever〜我知道！謝謝〜」，粉絲大喊著「卡基麻（不要走）！」於是GD回應「我知道明天你們還會來，這就是為什麼我得工作〜明天來吧！」。最後他以這首〈Untitled, 2014〉作為結束，並與大家問候「Thank you and goodnight」。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞