【韓網熱門】原PO分享「韓國女偶像裡唱功TOP 100的人：少女時代太妍」網：???

原PO分享了太妍去年發行的迷你六輯收錄曲《Blur》現場演唱版影片，因為膽小，一開始在標題裡寫道「在女團主唱裡，我認為這位女偶像的演唱實力能排進TOP 100」，作為防止被噴的「鋪墊語」。

不意外的，網友一致認為該排名過於小心謹慎，原PO於是鼓起勇氣改成TOP 50 → 30 → 15，目前為止停留在TOP 10這個數字XD



韓國網友評論：

1. 說是TOP 100會不會鋪墊太厚了？

2. 就算說是TOP 3，也沒幾個人會反駁吧kkk

3. 是太妍的話根本不需要什麼鋪墊緩衝吧kkk

4. 這緩衝墊鋪得可以安全接住從大樓上掉下來的人

5. 逐步縮小排名數字也太好笑kkk

6. 是打算「殺價」到什麼程度kkk

7. 我點進來前還以為是Lily或者最近新出現的主唱型偶像，結果是太妍？ kkkkk

8. 還想著會不會是哪位我沒聽過的隱藏寶石，結果是我早就知道的寶石啊kkk

9. 雖然個人偏好會有不同，但如果是太妍，就算說是TOP 1也沒人反對吧

10. 這該不會是太妍本人寫的吧kkkk

11. 這跟之前有人說「NATTY跳舞在女偶像裡TOP 30」一樣，NATTY跟太妍都是那領域的頂尖高手啊kkk

12. 這緩衝墊太柔軟了，可以在上面睡覺kkk

13. 理解一下吧，對於追星族來說，緩衝語是用來保持心理穩定的kkk

14. 原PO今晚一定能睡得很香，因為緩衝墊超級厚實kkkk

