韩国经纪联合会对女团NewJeans败诉表态：「这是维护信任与产业公正的合理结果」

韩国经纪联合会表示，针对当日（10月30日）宣判的女团NewJeans与所属公司ADOR之间的专属合约效力确认诉讼结果，他们认为这是「为了维护专属合约书的信任性与大众音乐产业公正性的合理结果」，并表示会致力於打造艺人与制作方权益能够互相尊重的产业环境。

首尔中央地方法院民事合议第41部（庭长法官郑会日）於当日裁定，ADOR向NewJeans五名成员提出的专属合约有效性确认诉讼中，判定「原告（ADOR）与被告（NewJeans）之间所签订的各专属合约有效」，并宣告ADOR胜诉。

韩国经纪联合会评价此次判决是重新确认K-pop产业根基之一——专属合约制度稳定性的关键决定。该联合会表示，此事件若处理不当，恐动摇以艺人与制作公司之间信任为基础的整个K-pop产业结构，因此自事件初期起，便不断指出其严重性并表达深切忧虑。

自纠纷爆发以来，韩国经纪联合会曾发表正式声明，呼吁业界自律，并强调应以标准专属合约书为依据，确保「契约信任性的保障」。他们积极采取行动，促进事件早日解决并维护产业秩序。



韩国经纪联合会表示：「在这样的努力延续下，法院於一审中认可合约效力的判决，是维护产业公正性的合理决定，预期将成为K-pop持续发展的重要里程碑。」

韩经联会长刘在雄（유재웅）也表示：「我们对於法院的明智判决表示尊重与肯定。希望这次判决能成为巩固以标准专属合约书为基础之业界惯例，与契约信任的重要契机。」

并补充道：「韩经联今后也将持续努力，营造健全的产业生态环境，打造艺人与制作方权益能够互相尊重的产业环境。」



另一方面，韩国经纪联合会是为促进大众文化艺术产业的健全发展、保护所属艺人权益、并建立公正产业秩序而设立的团体，目前登录於韩国文化体育观光部，拥有约400名大众文化艺术产业从业人员会员。

