《討厭的愛情》李政宰與劇中「初戀」吳漣序的同框畫面反應不佳！網友吐槽：這是父女吧？太沒良心了

在新劇《討厭的愛情》（不幸的幸會）中，吳漣序飾演李政宰的初戀，兩人實際年齡相差15歲（38歲&53歲）。

早先，公開李政宰（53歲）和女主角林智妍（35歲）的畫報時，也被網友說：像爸爸和女兒、看起來沒什麼CP感，兩人實際年齡相差18歲。



▼韓國網友評論：

1. 他們看起來真的像是父女

2. 初戀通常發生在20歲左右，所以你喜歡的是一個五歲的孩子？

3. 我覺得年齡差距太大了

4. 即便說我的初戀對象是30多歲，但我當時也只有15歲而已

5. 李政宰是有實力，但真的沒有帥到讓我克服年齡差



6. 說是姪女跟叔叔還比較貼切

7. 我感覺這部劇不會成功

8. 浪漫？？？

9. 這哪是初戀啊？明明就是經紀公司的老闆

10. 哇，製作團隊真的問心無愧地拍完了嗎？唉…



11. 他們是父女才對…

12. C8，這也太離譜了吧！吳漣序怎麼可能和李政宰同歲？

13. 你瘋了嗎？哈哈哈

14. 這場戀情絕對不會有什麼好結果…

15. 你根本沒有良心



16. 說實話，如果他臉部增重一些，就能看起來年輕個4~5歲，很瘦反而顯老

17. 其實找年齡相仿的女演員就好了

18. 哇，好久沒見到吳漣序了…她還是一樣真漂亮

19. 真是毫無道德底線

20. 隔壁的叔叔是我小學時的初戀情人嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/3969684922?page=4

