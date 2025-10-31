《讨厌的爱情》李政宰与剧中「初恋」吴涟序的同框画面反应不佳！网友吐槽：这是父女吧？太没良心了

在新剧《讨厌的爱情》（不幸的幸会）中，吴涟序饰演李政宰的初恋，两人实际年龄相差15岁（38岁&53岁）。

早先，公开李政宰（53岁）和女主角林智妍（35岁）的画报时，也被网友说：像爸爸和女儿、看起来没什么CP感，两人实际年龄相差18岁。



▼韩国网友评论：

1. 他们看起来真的像是父女

2. 初恋通常发生在20岁左右，所以你喜欢的是一个五岁的孩子？

3. 我觉得年龄差距太大了

4. 即便说我的初恋对象是30多岁，但我当时也只有15岁而已

5. 李政宰是有实力，但真的没有帅到让我克服年龄差



6. 说是侄女跟叔叔还比较贴切

7. 我感觉这部剧不会成功

8. 浪漫？？？

9. 这哪是初恋啊？明明就是经纪公司的老板

10. 哇，制作团队真的问心无愧地拍完了吗？唉…



11. 他们是父女才对…

12. C8，这也太离谱了吧！吴涟序怎么可能和李政宰同岁？

13. 你疯了吗？哈哈哈

14. 这场恋情绝对不会有什么好结果…

15. 你根本没有良心



16. 说实话，如果他脸部增重一些，就能看起来年轻个4~5岁，很瘦反而显老

17. 其实找年龄相仿的女演员就好了

18. 哇，好久没见到吴涟序了…她还是一样真漂亮

19. 真是毫无道德底线

20. 隔壁的叔叔是我小学时的初恋情人吗？

出处：https://theqoo.net/hot/3969684922?page=4

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻