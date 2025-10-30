MSG Wannabe成員、饒舌歌手Wonstein認愛8年女友，女方是工作夥伴，讚其才華大放閃

饒舌兼R&B歌手、曾為限定團MSG Wannabe 成員的Wonstein，日前突發文認愛並透露交往了8年，女方名「智浩」，是工作上的夥伴。

「2018年的兩隻蝸牛。偷偷上傳照片真的好緊張。我有多沒禮貌你知道嗎。當時說如果我2年內連月收入100萬（韓元）都沒有，就要分手。現在偶爾吵架，但吵架歸吵架，智浩是從我職業生涯初期就一起合作的人，所以我們各分一半，ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ，有點不太好，很好奇等一下她發現這篇文章會有什麼反應。」



「你們對我本人好像沒什麼感興趣，但喜歡我們一起拍的照片呢。總之還是謝謝大家。大家應該對智浩很好奇，那就來就來聊一下吧。她是在我Gaslighting（類似情緒勒索）」之，完成了〈3 GUINEAS〉、〈X〉、〈vision〉等多種Beat的的初稿，之後也擔任了〈Valentine〉MV的導演，逐漸拓展了活動領域。而這次她將以新作〈蝸牛2〉MV回歸。順帶一提，Wonstein稱讚她是『如今這個時代難得一見、擅長說故事的藝術家』。」



「明天給大家看（兩隻蝸牛）。」



Wonstein 2018年出道，從文中可知兩人至少Wonstein出道時就互相扶持，生活與工作都是重要夥伴。Wonstein連發了三天放閃文，看起來像是為宣傳新作〈蝸牛2〉，卻又像是趁機認愛、示愛，粉絲、網友看了都感到相當甜蜜並祝福兩人長長久久。

▼〈蝸牛2〉MV



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞