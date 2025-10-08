浪漫喜劇《討厭的愛情》公開李政宰＆林智妍最新畫報！韓網友：像爸爸和女兒、看起來沒有默契

不過之前公開《討厭的愛情》的預告蠻搞笑的，大家期待這部嗎？

tvN新劇《討厭的愛情》由李政宰、林智妍（林知衍）主演，講述一位失去初心的國民演員與一位失去職位的菁英記者，克服各自的偏見並成長的雙向療癒故事。當時出演陣容一確定，也不少網友批兩人沒有CP感、年齡差距（18歲）太大。



今日（8）Prime Video 公開兩人一起拍攝的畫報，又立即在韓網論壇引發熱烈討論，韓網友：「和年齡差無關，看起來沒有默契」、「像經紀公司的代表和代表演員..」、「搜索了一下，發現是72和90年生啊」、「像爸爸和女兒一樣」、「看起來是爲了看起來年輕而努力的樣子」、「叔叔我愛你...？」、「因爲林智妍太美麗太清新了，所以更加對比...」、「怎麼看都覺得是叔叔和姪女」、「不管怎麼搭配和修飾，看起來年齡差距很大」、「哇～真的站在觀眾的立場上會很不爽」、「想起最近上映的中年浪漫喜劇電視劇，同齡人完全可以拍浪漫喜劇，感覺李政宰太貪心了」等等。

在《討厭的愛情》中，李政宰飾演的「林賢俊」是電視劇《善良刑警姜弼久》系列的主要演員之一，以精湛的演技廣受觀眾喜愛，亦獲得「國民演員」之美稱；林智妍曾榮獲年度記者獎的政治部記者「魏貞淑」，因捲入重大弊案而被調職至演藝部，儘管面臨轉變，她依然保持著堅定的職業精神。該劇將在11月3日首播。



（＊延伸閱讀：《討厭的愛情》預告爆笑登場：頂級明星李政宰 VS 演藝部記者林智妍克服「18歲的年齡差」成爲冤家！）

