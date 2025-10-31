鄭雨盛與圈外女友登記結婚！文佳庇曬出「婚外私生子」400天的溫馨育兒慶生照

（多圖）演員鄭雨盛近日與圈外女友完成結婚登記。另一邊，生下鄭雨盛孩子的模特兒文佳庇則公開了與兒子共度的日常，引發網友關注。

她在IG上傳多張照片，並未特別說明，只是分享了近況。照片中，文佳庇身穿白色長洋裝、搭配草帽，展現自然又清新的魅力，與剛滿400天的兒子度過平靜的一天。氣球上寫著「Happy 400 days」，可見她細心紀錄兒子的成長過程，畫面十分溫馨動人。



文佳庇去年11月宣布誕下第一個兒子，表示「人生的新篇章開始了」。隨後傳出孩子的父親是演員鄭雨盛，掀起熱烈話題。當時所屬公司 Artist Company 承認：「文佳庇公開的孩子確實是鄭雨盛的親生兒子」，並表示鄭雨盛將盡父親的責任。





鄭雨盛在「婚外子」爭議後出席青龍電影獎頒獎典禮時，公開鞠躬道歉，說道：「所有的指責我都會承擔。作為父親，我會盡到對兒子的責任到底。」



近日又有消息指出，鄭雨盛已與交往中的圈外女友完成結婚登記。根據《MyDaily》8月5日的報導，鄭雨盛已與圈外女友辦妥結婚登記，並向親近的友人們報喜。



對此，所屬公司 Artist Company 表示：「關於鄭雨盛演員的私人生活，公司無法給出官方立場。希望大家不要過度關注或臆測演員的私事。」另外，鄭雨盛正準備以 Disney+ 新劇《韓國製造》回歸螢幕，與玄彬合作。

