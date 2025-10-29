CBX今日发表正式立场：接受SM的所有条件、爲了EXO完全体活动，已空出12月的个人日程!

CBX（Chen、伯贤、Xiumin）方面今日（29日）发表对 EXO 完整体活动的正式立场。

日前，EXO 宣布将在12月举办粉丝见面会《EXO'verse》，并於明年第一季度发行第8张正规专辑，确定由 Suho、灿烈、D.O.、Kai、世勋，以及久违回归的 Lay（张艺兴）6位成员参与， CBX（Chen、伯贤、Xiumin）没有参与活动，消息一出也引起热议。



（相关报导：EXO宣布回归，Lay张艺兴合体「CBX不参与」引热议！年末开见面会、明年推正规8辑）

今日 CBX 所属公司 INB100 通过正式立场表示：「最近 CBX 对 EXO 完整体活动与否的立场发表被推迟，给粉丝们带来混乱和担忧，对此深表歉意。」接著强调：「Chen、伯贤、Xiumin 作爲 EXO 的一员，约定以完整体活动，爲此正在百般努力。」



INB100 提到了目前为止的进展：CBX 在7月9日与SM娱乐公司直接见面，确认双方达成共识的方向与意愿，接著9月10日，双方就具体内容进行交换意见，进入实质性的协商阶段。在第二次调整期（10月2日）之后为了促成年末 EXO 完整体回归， CBX 接受SM娱乐提出的所有条件。

CBX 爲了完整体活动，将12月的个人日程全部空出来，并通过法律代理人等待SM娱乐的最终答覆。在倾注以上努力的过程中，得知除了 CBX 以外的 EXO 粉丝见面会及正规专辑发表消息，INB100 表示：「因为是在没有预想到的状况下，爲了确认SM娱乐的意向，导致回应被推迟了。」

最后，INB100 表示：「CBX 成员们比任何人都珍惜长久以来的粉丝们的真心，迫切希望 EXO 完整体活动，所以选择了协商之路，爲了尽快达成完整体活动的最终协议。感谢一直相信并等待的粉丝们，我们会尽最大努力以好的结果报答大家。」



