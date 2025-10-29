振永演出台灣電影《那張照片裡的我們》攜手李沐、宋柏緯譜三角戀，背景中壢事件宛若《1987》

振永去年來台灣拍攝電影《那張照片裡的我們》（原名《1977年的那一張照片》），電影將在金馬影展搶先首映中，超前導預告一釋出便引發討論。

「二十歲的你，也對世界充滿期待嗎？心裡也有一個重要的人嗎？」《那張照片裡的我們》背景是1977年桃園中壢，照相館老闆的女兒范賢英（李沐 飾）偶然韓國跆拳道教練金浩熙（振永 飾）產生情愫，而范賢英還有個青梅竹馬李弘國（宋柏緯 飾），三人形成了三角戀，但隨之出現在他們面前的，是場選舉風暴……



《那張照片裡的我們》所說的選舉風暴，正是台灣仍處在戒嚴時期的1977年，五合一選舉當日，桃園縣縣長選舉投票過程被發現作票，民眾包圍警局要求警方處理無果，激憤燒毀警察局。這場街頭抗爭影響中央（國民黨）不敢持續舞弊，黨外人士在選舉結果大為進步，寫下台灣民主化重要一頁，不過讓人遺憾的是，抗爭過程由於警方開槍，釀成兩死一傷。

▼中壢事件相關報導節目



題材包含了群眾運動和民主化進程，《那張照片裡的我們》不難讓人聯想韓國電影《1987：黎明到來的那一天》，也都以史實為背景再額外添加愛情元素。過去也有不少台灣人察覺韓國和台灣的近代歷史很相像，都被日本殖民過、都歷經過戒嚴的高壓統治，《那張照片裡的我們》或許也能讓韓國觀眾有所共鳴，預告片可見除了中文字幕，韓語、英語字幕皆有，說明欄也有韓語介紹，留言區正有韓國網友表示期待振永的表現。



▼《那張照片裡的我們》預告



▼《1987：黎明到來的那一天》（1987：逆權公民）



《那張照片裡的我們》將在金馬影展（11月6日至11月23日）搶先上映，振永還會來台出席17、18日的電影放映活動。



