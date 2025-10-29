《颱風商社》金敏荷英文實力超強！「從記得自己年齡的瞬間鳩開始持續不斷學習英文」羅PD都驚訝

《颱風商社》中飾演李俊昊公司會計主任「吳米鮮」的演員金敏荷，本身擁有卓越的英語實力，日前他也在節目中大方分享學習秘訣。

日前YT頻道《十五夜頻道》邀請人氣電視劇《颱風商社》中的社長強太風李俊昊，以及會計主任吳米鮮金敏荷共同進行線上直播，當天羅PD看到了劇中金敏荷流暢念出英語台詞的片段，不禁想問：「當時是誰幫你拿著英語大字報提詞的？」金敏荷回答沒人幫忙提詞，李俊昊還補充說，那些台詞甚至是幾天前金敏荷才拿到的，羅PD也讚嘆金敏荷的英文說得真棒。



金敏荷也表示，自己的英語說得不錯，其實只去了幾次為期幾周的英語研修，不過在韓國所學習的時間更長，她看到劇中的米鮮獨自很努力的學習著，自己相當有共鳴能夠理解她的心情，努力的學習後，向他人展現這些成果，那種快感難以言喻。羅PD也提到原本是希望帶到短暫的過往，而企劃的一個場面，拍攝起來很有意義，即使環境艱難仍持續學習，而金敏荷表示劇中的吳米鮮原本就帶有一種「總有一天會實現」的心情，劇中也傳達出許多這樣的訊息。



羅PD也繼續追問金敏荷英文說得這麼好的秘訣，難道就只有上補習班學習嗎？金敏荷表示「真的很努力上補習班」，並且在自己記得自己年紀的時候就開始學習英文了，所以真的是時間的累積，從小不斷學習而來的。羅PD也不忘與觀眾們共勉之，只要大家努力去做，也是能夠作得到的。看到金敏荷流利說著英文，羅PD還說「這如果在我們公司上班，該有多麼可靠啊！」心中有這樣的感覺。李俊昊也補充說，所以畫面中他最後的表情也是非常踏實，覺得吳米鮮很可靠。



金敏荷更被大家拱當場清唱歌曲，唱得連旁邊的羅PD都閉上眼睛陶醉地聽著，更不停讚嘆金敏荷又會演戲，唱歌也好聽，英文實力又這麼強，實在是沒有什麼難得倒她唷！

