全炫茂舊照「車內打點滴」遭瘋傳！火速澄清：經醫師專業診斷、絕無私下呼叫「密醫」

隨著韓國演藝圈「注射阿姨事件」持續延燒，網友再度翻出《我獨自生活》中，主持人全炫茂在移動車內施打點滴的舊照，質疑他是否也牽涉其中。 對此，全炫茂經紀公司火速發布聲明澄清，強硬回絕不實指控。

引發討論的畫面出自 2016 年 MBC《我獨自生活》的片段，當時全炫茂與金英哲、歌手陸仲完一起造訪桑拿房，節目中分享了一張在車內打點滴的照片。



面對網友質疑，全炫茂經紀公司SM C&C於19日表示：「全炫茂當時因喉嚨狀況不佳，在醫院接受醫師的診療與處方後進行治療。 由於距離拍攝行程的時間不充裕，在醫師的判斷下，不得已在移動過程中完成剩餘的醫療處置，而該過程的一部份在節目中曝光。」

經紀公司強調：「除了收尾階段外，所有醫療行為皆是在醫院內、根據醫療團隊的判斷與處方進行的。 絕無私下呼叫醫療人員，或接受非法醫療行為。」並懇請大眾停止無端猜測，避免不實誤會擴散。



整起風波起源於諧星 朴娜勑 被爆出涉嫌向綽號「注射阿姨」的李某領取受管制的助眠藥物（實為抗憂鬱藥），並接受非法點滴注射。 隨後，同為《驚人的星期六》班底的 SHINee 成員 Key 與知名吃播 YouTuber 「挑食的新姐」 也相繼捲入，目前三人皆已暫停所有演藝活動並退出主持節目，為韓國綜藝界帶來強烈衝擊。

