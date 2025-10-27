EXO宣佈回歸，Lay張藝興合體「CBX不參與」引熱議！年末開見面會、明年推正規8輯

男團EXO今日宣佈將於12月舉辦粉絲見面會《EXO'verse》，並於明年第一季度發行第8張正規專輯，確定由Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳，以及久違回歸的Lay（張藝興）六位成員參與，消息一出立即引起熱議。

據悉，EXO將在見面會上帶來〈初雪〉等經典名曲，重溫與粉絲共度的時光，還將首次公開新專輯收錄曲的舞台。 這段時間，成員們各自在不同的領域取得了成功，時隔許久以EXO名義聚首，勢必引起大量關注。



其實，EXO早在9月就以一張神秘圖像預告回歸，畫面令人聯想到月全蝕的瞬間，留言「DECEMBER 2025」，暗示12月起將續陸釋出專輯宣傳內容。



特別的是，Lay此次參與在韓網掀起熱烈討論，許多人驚訝留言：「等一下，Lay沒退出嗎？」、「這人好特別，像被放養的農村狗狗一樣哈哈」、「雖然有點傻眼，但並不討厭，只是沒想到會出現」。 部分網友對他歸隊表示歡迎：「每次成員入伍Lay都會出席，看來私下關係很好」、「明明從2017年就沒一起活動，卻能再次合體，算是有義氣」「比起其他無端脫隊的成員，已經算是不錯」。 還有人拿與SM娛樂打官司的小分隊CBX（Chen、伯賢、Xiumin）比較，表示：「至少比CBX好，CBX提告那刻就等於退出EXO了」、「看來SM真的不想理CBX」。



同時，亦有大量粉絲湧入EXO的SNS帳號裡留言，表達反對EXO以6人形式活動、要求CBX參與，強調9人才是完整體。



目前，Lay與SM娛樂的專屬合約已經在2022年到期，後續未續約; Chen、伯賢、Xiumin則在2023年通報與SM娛樂解約，現在因酬勞糾紛等問題僵持不下。



此外，EXO見面會門票將於10月30日透過Melon Ticket開放粉絲預售，一般預售則於31日晚8點展開。 活動也將透過Beyond LIVE與Weverse線上直播，相關資訊將於日後公布。

