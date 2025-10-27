李孝利親自破除與IU的「不和傳聞」！溫情喊話：「IU是少數會主動關心我的人」

歌手李孝利與IU之間的不和傳聞，正式畫下句點。《孝利家民宿》的情誼依舊不變！

上週（25日）透過劉在錫主持的網路節目〈藉口GO〉（藉口罷了）的夫妻同行特輯中，李孝利與李尚順夫婦、以及綜藝人洪賢姬與Jasson夫婦一同登場，展現了輕鬆幽默的對話。



節目中，Jasson提到自己收到李孝利夫婦送來的愛文芒果，表達感謝之意。李孝利則笑著說：「我沒寄給劉在錫歐巴喔，那件事別說出去啊～」，引發現場笑聲。

李孝利也向每年都會關心他們的洪賢姬表達謝意，說道：「妳身邊要照顧的人那麼多，卻還能想到我們，真的很感動。」展現了深厚的友情。



她接著解釋說：「我有個朋友在濟州島種芒果樹，所以我幾乎是整批買下來，再送給那年讓我心懷感激的人。」她笑著補充：「但像劉在錫歐巴這樣的人，我反而會排後面一點。因為會先想到更想照顧的人嘛。像他那樣的人，自己也買得起吧（笑）。」



李尚順則補充說：「那是因為我們相信，就算沒能親自照顧他們，其他地方也會有很多人幫忙照顧到他們的。」

李孝利接著說：「像我這樣的人，其實不太有人特別照顧我，但依然會主動關心我的人，除了劉在錫歐巴、洪賢姬，還有IU小姐。」、「我非常感謝那些照顧我的人，即使是在很小的事情上。」誠摯地表達了感謝之情。





李孝利與IU曾在2017年合作出演JTBC綜藝節目《孝利家民宿》，但後來因互動減少，一度傳出兩人交惡的謠言。雙方當時都未做出回應。不過這天，李孝利親自提及IU，等於親手終結了這段「不和傳聞」。

