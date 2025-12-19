看《模範的士3》也要看《只要有空，4》！李帝勳一下「金道奇」上身霸氣出面，一下流露呆萌本性XD

Viu原創韓劇《模範的士3》（模範計程車3）緊湊劇情熱播中，一集比一集更意想不到，如果你是忠實粉絲，也千萬別錯過本周剛首播的《只要有空，4》！看「金道奇」李帝勳和「安高恩」表藝珍戲外可愛反差！

由劉在錫和柳演錫共同主持的《只要有空》迅速來到第4季，開場劉在錫就忍不住質疑柳演錫行程太滿，否則可以更早開拍XD，「雙錫」兄弟日常鬥嘴，觀眾肯定都習慣了吧？沒鬥嘴還會覺得奇怪呢！李帝勳和表藝珍以嘉賓登場不久，李帝勳就對柳演錫掀舊帳：「你送她回去後做了什麼？」原來是講《初戀築跡101》（初戀築夢101）劇情，「勝民」對學長相隔13年總算親自質問！



節目後續也可以看到李帝勳下戲後各種真實面貌，霸氣地想幫市民討公道(?)「金道奇」上身，站出來主動要自掏腰包補上禮物，被工作人員拒絕後還插腰裝惡：「我都說要用我的錢買了！」聊到演《模範的士》是否增強了開車技術，李帝勳真摯地說受了武術指導學了甩尾，「真的很神奇，讓我彷彿變成電影裡的主角。」劉在錫聽了馬上回應：「你真的是電影裡的主角啊！」李帝勳這才意會：「對耶！」相當呆萌。



Viu原創韓劇《模範的士3》話題不斷，但原來戲外的李帝勳也魅力滿滿！即便前晚還在全羅南道趕拍Viu原創韓劇《模範的士3》，李帝勳和表藝珍清晨驅車來到首爾，一大早就錄節目！敬業程度讓人佩服又心疼，劉在錫說：「唉唷，應該是我們去新安錄影。」不過李帝勳也很幽默，馬上接話：「為什麼沒來？」表藝珍幫腔：「那裡很漂亮！」觀眾都覺得李帝勳和表藝珍很可愛啊！順帶一提，兩人公車上發現其他劇組在路上拍攝，同樣新奇地東張西望，模樣很有CP感呢！



《只要有空， 4》逢星期三深夜於Viu上線！上述第一集完整節目已可收看！下集嘉賓輪到也正大勢的，搭檔演出韓版《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》的秋泳愚及申始雅。同時別忘了，Viu原創韓劇《模範的士3》逢星期五、六晚上10點20分上線，持續跟緊首播！



