新劇《Doctor X》陣容確定！金智媛變身成「手術室瘋狗」與李姃垠、孫賢周和金宇錫展開合作！

終於等到金智媛《淚之女王》之後的新作品！還將與李姃垠、孫賢周、金宇錫合作，這陣容必看啊！

SBS新劇《Doctor X： 白色黑手黨時代》是一部醫療黑色劇，講述主角「桂秀晶」將自己流放到黑過去，憑藉天才般的手術實力，痛快地對抗荒謬的現實。今日也宣佈確定由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫出演。

▼金智媛飾演的「桂秀晶」 是鄭熙淑特約醫生介紹所的 top-tier 醫生，也是爲了填補久瑞大學醫院外科的空白而派遣的天才外科醫生。她是用手術實力展現一切的手術室的瘋狗，是將醫療權力的腐敗推上手術台的人物。



▼李姃垠飾演特約醫生介紹所所長「鄭熙淑」，和桂秀晶毫無血緣關係的姨母。儘管以前被稱為「怪物」的天才外科醫生，也是天生的謀略家，但如今卻成為貪財的庸俗人物。



▼孫賢周飾演久瑞大學醫院分院的院長「夫勝權」一角，他是想要重新建設正在崩潰的大學醫院的人物。



▼金宇錫飾演在醫院生活陷入僵局的金湯匙實習醫生「朴泰京」，地方大城市大醫院獨生子他是一個善良溫暖的人。



而《Doctor X： 白色黑手黨時代》改編自2012年日本朝日電視台電視劇《派遣女醫X》，由《惡鬼》《你旁觀的罪》導演李正林執導，新人編劇邊成根執筆劇本，預計在明年（2026年）播出。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞