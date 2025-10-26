金智媛惊喜现身宋仲基见面会！从《太阳的后裔》《阿斯达年代记》到《泪之女王》，甜蜜重逢全场沸腾

演员宋仲基时隔多年与粉丝面对面相见，现场气氛热烈。 而这场特别的聚会中，最大的惊喜莫过於金智媛作为神秘嘉宾登场，立即掀起全场尖叫！

宋仲基於25日在首尔梨花女子大学举办粉丝见面会《Stay Happy》，这是他自2018年以来时隔7年之久举行的正式粉丝活动，与长期支持的粉丝共度温馨又欢乐的时光。



这场意义非凡的见面会中，金智媛以特别嘉宾身分登场，增添了不少惊喜。 两人曾合作主演KBS2《太阳的后裔》与tvN《阿斯达年代记》等多部剧集，去年宋仲基还友情了客串金智媛主演的热门剧集《泪之女王》，缘分深厚。





值得一提的是，金智媛自2022年起加入宋仲基所属的经纪公司HighZium Studio，如今已是同门师兄妹，关系更加亲近。



金智媛一身米色针织衫配浅蓝牛仔裤的休闲造型登台，亲切向观众问好。 她的出现完全是无预警突袭，让宋仲基又惊又喜：「你怎么会在这里？」金智媛则甜笑回答：「我自作主张跑来了。 从刚才欧巴一边唱歌一边哭的时候，我就一直在后台看著你呢。」宋仲基太过慌乱，还一时口误把金智媛叫成「朴智媛」，全场笑声不断。



송중기 김지원 투샷!! 아 부러워 우리도 팬미팅.... pic.twitter.com/uZz6g7FqHU — 니즈 (@miso271) October 25, 2025

송중기 팬미팅에

김지원 언니왓어 ㅠㅠ pic.twitter.com/8rsoqaeFYa — 땅꿍.. (@ddang_kkung) October 25, 2025

金智媛表示：「想给大家带来一点小乐趣，所以特地来了。」随后两人一起回顾合作往事，谈到《阿斯达年代记》中「银歼」与「坦雅」的角色时，也不禁陷入回忆。



这场粉丝见面会不仅展现宋仲基温暖亲民的一面，也让粉丝见证了他与金智媛多年不变的好感情。 两人难得同框的画面，再度让观众梦回《太阳的后裔》时期的黄金组合。

