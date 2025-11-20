金宇錫加入金智媛新劇《Doctor X：白色黑手黨的時代》！超強美貌組合網喊：這對看著就很療癒

演員金宇錫即將透過 SBS 全新金土劇《Doctor X：白色黑手黨的時代》（《닥터X ： 하얀 마피아의 시대》）重返小螢幕，引發粉絲高度期待！

《Doctor X：白色黑手黨的時代》是一部醫療黑色劇情片，由憑實力說話、只靠技術證明自己的天才女醫師「桂秀晶」（金智媛 飾）為中心，揭開醫療權力內鬥、腐敗與黑幕的真相。 她將以手術刀為武器，對抗盤根錯節的醫界「白色黑手黨」。

金宇錫在劇中飾演含著金湯匙出生的實習醫師「朴泰京」。 他是地方大醫院院長的獨生子，個性善良、眼神溫暖，卻因為遇上桂秀晶而讓原本順風順水的醫院生活徹底「翻車」，故事也在兩人之間產生戲劇性火花。



《Doctor X》集結金智媛、李姃垠、孫賢周等實力派演員，金宇錫將與這些大勢前輩碰撞全新「化學反應」，也是本劇一大看點。 他曾在《Voice》2、3季、《一半的一半》、《軍檢察官多伯曼》、《禁婚令》等作品中展現穩定又有說服力的演技，加上在《紅皮書》、《Thrill Me》等音樂劇舞台上的表現，使他逐漸成為備受期待的新生代實力派。



金智媛、金宇錫全新韓劇搭檔，敬請期待他們的表現！

