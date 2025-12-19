《哭聲》《具必秀不在》郭到元酒駕3年後正式道歉準備復出，網轟：真心悔改就別復出

三年前，因酒駕陷入爭議的名演員郭道元，三年後的今（19）日，正式為酒駕道歉。郭到元完整聲明如下：

「大家好，我是郭到元。花了很長時間才寫出這篇文章。有恐懼，也有羞恥，在我的錯誤面前，我不敢輕易說出任何話。首先再次向所有因我的錯誤而受傷和失望的人表示深深的歉意。我在2022年犯了酒後駕駛的重大錯誤，真心向所有因此而受傷和失望的人道歉。」

「那件事之後，我回顧了自己，無數次問自己是否有資格站在人們面前。過去一段時間，我在世界變得安靜的地方，在演戲之前，深刻思考一個人應該以怎樣的態度生活。現在才明白，一直認為是理所當然活著的一切，並非理所當然。看著這期間公開的作品，以及最近開始播出的電視劇，想了很多。對於未能更早為我的錯誤道歉，錯過了傳達立場的時機，真心感到抱歉。」

「今後活動前，我會一步一步用行動證明過往沒有展現過的負責任的模樣。不會急於求成，我會用生命來證明，而不是空口說白話。再次向所有失望的人表示誠摯的歉意，謝謝您閱讀此文章。郭到元敬上」

郭到元最後一段話明顯準備復出，疑似是為了復出才公開向大眾道歉，這讓網友非常不領情，且由於他這段時間仍有電影《消防員》上映，網友認為他並不算完全中斷活動，電影有上映就應該有拿到收入，批評他不夠有心悔改。重要的是，大部分網友都認為酒駕非常嚴重，犯過這樣的錯誤就不應該在站在螢光幕下享受鎂光燈，應悄悄退出演藝圈、消失在大眾眼前。



