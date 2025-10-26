繼全智賢之後，金雪炫＆庭沼珉也離開IEUM Hashtag！專屬合約到期不再續約

金雪炫、庭沼珉與經紀公司 IEUM Hashtag 合約到期後都不再續約，她們會與哪間公司簽約也備受關注！

近日，經紀公司 IEUM Hashtag 在官方SNS上表示：「過去一直一起的金雪炫、庭沼珉的專屬合約已經到期，希望兩位演員的未來能夠充滿更大的成長和幸福，希望大家用支持和喜愛，見證兩位演員在各自的位置上展現閃耀的未來。



IEUM Hashtag 是由 Culture Depot 前代表金善正與藝人全智賢在2010年共同創立，全智賢在今年6月合約到期不再續約，還有金所泫在今年7月合約到期後也沒有續約，與全智賢新加入的 PEACHY 簽訂了專屬合約。

金雪炫在2012年以女團 AOA 出道後，以《我女兒書英》開始演技活動。之後出演《我的國家》、《日與夜》、《殺人者的購物目錄》和《照明商店》等劇，預計明年公開的 Netflix 《慢慢地，強烈地》將與宋慧喬、孔劉、車勝元、李荷妮展開合作。



庭沼珉在2010年通過《壞男人》出道，在《心靈的聲音》、《今生是第一次》、《還魂》和《媽媽朋友的兒子》等多部作品中活躍，現在與崔宇植主演的《宇宙MARRY ME?》正在熱播中，劇中飾演設計師柳美里一角。



