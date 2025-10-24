「與泫雅分手」的DAWN出演《換乘戀愛4》：「好像能理解出演者的感受」令全場一片驚訝！

歌手DAWN（金曉鐘）以嘉賓身分出演《換乘戀愛4》，談到「分手後再重逢」的話題。

在22日公開的TVING熱門戀愛綜藝節目《換乘戀愛4》第6、7集中，DAWN登場擔任嘉賓。當天，主持人李龍真提到：「聽說製作組從上一季就開始聯絡DAWN，希望邀請他出演。」DAWN笑著回應：「那時候我不是能做這類事情的狀態。」



談到「分手後再重逢」的話題時，DAWN坦言：「分手之後從沒聯絡過，即使對方主動聯繫我，我也沒有回覆。重逢是不可能的事。既然分手就代表結束了，即使再見面，也已經是彼此放下的關係。」展現他對感情的堅定想法。



當他看到出演者因前任而陷入痛苦的片段時，李龍真問：「DAWN應該能理解那種感情吧？」DAWN回答：「應該能理解吧。」意外的回答引起現場驚訝。

此前，DAWN自2016年至2022年與泫雅公開交往。之後於2023年當兵入伍服替代役，並於今年7月退役；泫雅則在去年10月與歌手龍俊亨結婚。

▼《換乘戀愛4》強勢回歸 火藥味滿滿：你們兩個親了嗎？每逢星期四深夜上線。



