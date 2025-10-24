第二季到底何時來？《語意錯誤》CP又發糖！朴宰燦送朴栖含&裴仁爀咖啡車

還記得2022年播出的超人氣BL劇《語意錯誤》嗎？雖然第二季還沒有下落，但兩位主演CP朴宰燦和朴栖含又發糖了！

目前正在拍攝《給你宇宙》的朴栖含，日前IG限時動態透露朴宰燦替他和裴仁赫送上了咖啡車。咖啡杯套與咖啡車上寫「宰燦弟弟請客！裴仁爀&朴栖含哥哥們！為《給你宇宙》團隊加油！」、「為裴仁爀、朴栖含哥哥，還有《給你宇宙》團隊應援！」，朴栖含特地拍下鞠躬照感謝朴宰燦「謝謝宰燦啊」、「感謝招待宰燦啊」。



而裴仁赫的照片才能看到咖啡車全景，左邊有裴仁赫照片的展版寫「有甜甜的餅乾！」，右邊朴栖含照片的展版寫「喝點冰涼的飲料加油吧！」裴仁赫感謝朴宰燦：「宰燦兒讚……」



有趣的是，有網友發現咖啡車上擺的相框，有朴宰燦的照片！看來朴宰燦也知道這兩個哥哥疼愛他，才放上了自己的照片吧XD！



朴宰燦和朴栖含2022年合作《語意錯誤》到現在，仍被許多觀眾視為「韓腐（韓BL）天花板」，從導演到兩名主演對第二季的看法都很正面，可惜等到朴栖含退伍到現在也推出了幾部新作，還沒有第二季的下落。



而朴宰燦和裴仁爀是因去年底開播的《入住漢陽》（Check-In 漢陽）結為好友。說到《入住漢陽》，朴宰燦今年在劇終後受訪，透露朴栖含看了《入住漢陽》後傳訊息告訴他「很有趣」呢！



想不到沒過多久換朴栖含和裴仁爀要合作了，兩人和盧正義共同主演《給你宇宙》，朴宰燦剛好也能一起送咖啡車給兩名親愛的哥哥！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞