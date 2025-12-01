《換乘戀愛4》史無前例的抓馬場面！女出演者帶兩位前任上節目，主持人全嚇歪：太難以置信了

最新一集《換乘戀愛4》也太抓馬！竟然出現女嘉賓帶兩位前任（X）出演！

在無法預測的發展中，《換乘戀愛4》有些出演者仍然對前任未知的心感到困惑，也有些出演者則開始以特定的契機敞開心扉，向新的異性表達感情。第12集宣布他們即將到日本鐮倉旅行，當觀眾還在期待接下來旅行會有什麼變化時，沒想到這集最後竟然出現驚人大反轉！



製作組揭曉新加入的勝勇也是賢智的前任，這更是節目首次有兩位前任同時出現。主持人得知後都超震驚，Simon D：「所以他有兩個前任嗎？」李龍真嚇到跳起來大喊：「這些人...這些人太難以置信了！」郭時暘一直向製作組確認：「賢智的兩個前任在裡面？」Yura 一直喊著不要騙人了，Simon D 又說：「我們從以前常常這樣開玩笑，但竟然真的實現了？我活了42年，第一次看到這麼衝擊的事情。」



隨著賢智的兩位前任一起入住換乘小屋，製作組的這個設定也引發爭議。有人指出如果兩個前任知道彼此的存在，這是對觀眾的欺騙；如果兩人彼此不認識，則是對他們不禮貌。



網友更紛紛表示「前任之間也不知道嗎？以後公開的時候，肯定很大發」、「天啊！劇透竟然是真的」、「大家開玩笑說的，怎麼能實踐呢」、「不是..這是什麼」、「真的爲了賺錢而竭盡所能啊」、「但是賢智在X室大聲痛哭，感覺一點誠意都沒有啊！都是演戲嗎」、「真是的～太過分了」、「伯賢知道嗎...？越線了」、「分手5年了，看到（賢智）在 X 室哭成那樣，還以爲很愛伯賢，結果又帶了一個前任出來」、「伯賢和鯰魚也知道對方是同一個人的 X 嗎？不然對兩個人太無禮了吧」、「製作組和女主角的野心真是絕了」、「爲什麼突然像狗血劇」、「那麽會少一個女生嗎」等等。

接下來出演者之間的關係會有什麼樣的變化？別錯過之後的播出！《換乘戀愛4》逢星期四深夜在Viu上架。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞