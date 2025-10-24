SBS《The Show》爆「永久停播」！13年畫下句點、只剩最後3集，網哀嘆：糊團唯一出頭機會沒了

韓國音樂節目《The Show》即將走入歷史。 據韓媒《Star News》24日獨家報導，SBS funE音樂節目《The Show》將於11月11日播出最後一集後正式結束，結束長達13年的播出歷程。

《The Show》是SBS有線頻道SBS funE代表性的音樂節目之一，自2011年4月開播以來，多達40位以上K-pop偶像曾為該節目擔任MC。 節目自第4季起增設音樂榜單排名，成為中小型經紀公司偶像團的重要曝光舞台。



韓國的音樂節目通常在每年下半年因應各種音樂節、活動、頒獎禮而短暫停播，翌年上半年再度復播。 然而，《The Show》此次並非季節性休播，而是確定「永久停播」僅剩最後三集，令粉絲與業界相當惋惜。



有分析指出，近年K-pop產業結構改變，大型企劃社的偶像團已不再依賴傳統打歌節目進行宣傳，中小型企劃社則礙於成本壓力無法長期出演，使節目難以維持原有規模。 作為三大台及有線台的代表性打歌節目之一，《The Show》曾是許多中小型團體首次獲得「一位」（冠軍）的舞台，如今隨著節目告終，粉絲感嘆「糊團出名的機會又少了一個」。



