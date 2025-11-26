BLACKPINK Jennie 驚喜出演《換乘戀愛4》！將作為觀察室特別嘉賓，是否會分享戀愛觀？備受關注！

2021年開始的《換乘戀愛》是一檔戀愛真人秀，講述因各種原因分手的情侶們聚在一起回顧過去的戀愛，面對新的緣分，尋找屬於自己的愛情。每一季都有著超高討論度，全新一季《換乘戀愛4》也在上個月1日公開。



今日（26日）TVING 原創綜藝《換乘戀愛4》方面26日表示：「 Jennie 將作為觀察室特別嘉賓出演《換乘戀愛4》，拍攝相關的詳細日程很難確認，敬請諒解。」隨著節目的播出，特別嘉賓們看著出演者的影片，也會吐露自己的戀愛觀、經驗之談、價值觀、理想型等，Jennie 也會講述怎樣的故事備受關注。【《換乘戀愛4》逢星期四深夜在Viu上架】



Jennie 今年也展開活躍的個人活動，接連發行單曲〈Love Hangover〉和〈ExtraL〉後，還發行了首張正規專輯《Ruby》、舉行個人演唱會。日前還確定出席12月20日舉行的

《Melon Music Awards》。忙碌之餘還參與《換乘戀愛4》的錄製，讓許多粉絲都相當期待！



另外，Jennie 所屬的 BLACKPINK 目前正在盛況空前地進行世界巡演「DEADLINE」。預計28日～30日在新加坡、明年1月16日～18日在日本東京巨蛋、24日～26日在香港與粉絲們見面。而 BLACKPINK 正在爲完整體回歸做準備，預計在明年1月發行新專輯。



