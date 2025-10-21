人氣戀綜《換乘戀愛4》開播話題不斷：公開第二對前任情侶、伯賢的迷惑行為、智妍狂丟直球！

人氣戀綜《換乘戀愛4》開播後依舊保持超高討論度和話題熱度，不得不說這季節奏真的快很多！第5集一開始就馬上公開第二對前任情侶，一起跟小編來看看最新一集的看點！

公開第二對前任情侶：伯賢＆賢智

第5集一開始就公開第二對前任組合是伯賢和剛加入的女出演者賢智。兩人從2018年12月交往到2020年12月，是賢智在慶祝入職的酒局上認識的（朋友的朋友），伯賢去當兵時每天都會寫手寫信給他，後來因為腳受傷辦理提前退役，賢智也搬到伯賢家住，在生病這段期間陪伴他。



交往期間兩人常因為各種事情吵架，賢智提到有一次會打扮得很漂亮，問伯賢：「我漂亮嗎？」伯賢回她：「街上多的是漂亮的人。」那天後來就沒有去約會了。除了吵架外，兩人還一直經歷分手又復合，後來因為彼此都很累，最終分手了。



伯賢的迷惑行為：說前任壞話、看前任的介紹信獨自哭泣

伯賢剛開始超從容，原來是因為前任賢智還沒有來，說著不在意也沒有想要復合，結果賢智入住、看到她和有植很親近時又超級在意．與有植、宇珍一起在整理廚房時，伯賢竟然問：「你覺得...骯髒的女生怎麼樣？不打掃家裡很髒，家裡累積一層灰...」有植表示自己喜歡打掃，只要不是和蟑螂一起生活就好。百賢又問：「能每天爲她打掃嗎？所以你跟那樣的人結婚也無所謂？」讓網友紛紛表示：「實在很沒品」、「竟然直接講前女友壞話」、「很莫名其妙」等。



在大家入睡的早晨，伯賢拿出前任的介紹信，獨自坐在客廳哭泣。明明煮了咖哩，但卻跟大家說不是他煮的，之後採訪談到煮咖哩的理由：「因為前任突然要加入，我最大擔心的是因為她很晚才進來，適應需要一點時間，希望前任能和大家一起吃飯，趕快和大家變熟。」各種迷惑行為也讓觀眾覺得是不是為了立什麼人設。



智妍狂丟直球

第一次約會中，智妍就選擇元奎，之後不斷地對他釋出好感。第5集中，智妍又去找元奎：「你期待明天跟我出去玩嗎？我到目前為止還是最想要了解你，所以我今天很苦惱很久要不要向你申請約會，不過我覺得和你一起最有趣。」可以說是四季以來最直球的女出演者，但有些觀眾認為元奎目前應該對智妍沒太大興趣，之前的預告中曾看到智妍在哭，不知道最後結果如何呢？



有植＆敏京的私下談話

有植＆敏京是第一對公開的前任情侶，這次的談話中敏京直接問他：「你為什麼只睡4個小時？你本來不是都睡超過4小時嗎？我很好奇...真的！」之前敏京說過分手之前，兩人在咖啡廳約會時有植會問她能不能稍微睡一下。敏京還提到房間的隔音很差，半夜的聚會中總是會聽到前任的聲音，這讓她有點在意，而有植也只回：「知道了！」兩人就這樣結束這次的對話！



下集預告中，終於要公開出演者的職業！在聚會中，賢智表示最好奇前任的介紹信，結果伯賢說：「我沒有前任的介紹信，我丟掉了！」迷惑行為延續到下一集 XD 隨著入住天數越來越多，出演者之間的關係會有什麼樣的變化？就要到Viu準時收看節目了！（逢星期四深夜上線）



