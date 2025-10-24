「与泫雅分手」的DAWN出演《换乘恋爱4》：「好像能理解出演者的感受」令全场一片惊讶！

歌手DAWN（金晓钟）以嘉宾身分出演《换乘恋爱4》，谈到「分手后再重逢」的话题。

在22日公开的TVING热门恋爱综艺节目《换乘恋爱4》第6、7集中，DAWN登场担任嘉宾。当天，主持人李龙真提到：「听说制作组从上一季就开始联络DAWN，希望邀请他出演。」DAWN笑著回应：「那时候我不是能做这类事情的状态。」



谈到「分手后再重逢」的话题时，DAWN坦言：「分手之后从没联络过，即使对方主动联系我，我也没有回覆。重逢是不可能的事。既然分手就代表结束了，即使再见面，也已经是彼此放下的关系。」展现他对感情的坚定想法。



当他看到出演者因前任而陷入痛苦的片段时，李龙真问：「DAWN应该能理解那种感情吧？」DAWN回答：「应该能理解吧。」意外的回答引起现场惊讶。

此前，DAWN自2016年至2022年与泫雅公开交往。之后於2023年当兵入伍服替代役，并於今年7月退役；泫雅则在去年10月与歌手龙俊亨结婚。

