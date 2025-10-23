「AI連環陷阱」席捲韓娛！假圖害慘李伊庚、李政宰！恐掀模仿潮

男演員李伊庚最近無端被捲入一起「私生活爆料」風波，結果真相讓人傻眼——整件事竟然是匿名網友惡作劇！對方不僅在網路上散播AI生成的假對話與照片，還一度向李伊庚勒索金錢。

事情發生在10月20日，該名匿名網友在自己的社交網站上貼出一篇名為「揭露李伊庚真面目」的文章，聲稱手上有李伊庚的私密對話與DM截圖，甚至附上疑似「證據」的圖片。 貼文雖然很快被刪除，但早已在各大社群與論壇瘋傳，掀起一陣討論。李伊庚當天透過經紀公司嚴正否認，強調「內容全部為虛假」，並宣布將採取法律行動。 經紀公司也透露，該網友不僅散播不實謠言，還持續騷擾與勒索金錢。

然而事態並未就此平息。 隔天（21日），該名爆料者又上傳了「新證據」，包含聲稱自己登入李伊庚帳號與他對話的影片，但影片真偽完全無法確認。這位爆料者自稱是「韓文不太流利的德國人」，甚至承認曾向李伊庚要過錢：「因為經濟困難，問他能不能先借我50萬，真的打算還。」但這番說法反而讓外界更加懷疑整起事件的可信度。



經過輿論反轉後，22日該網友終於出面道歉，坦承一切都是「玩笑開太大」。 她表示：「一開始只是開玩笑，沒想到會受到那麼多關注。 後來越寫越投入，用了AI圖片後，好像真的開始那樣相信了。 是出於粉絲心態，卻演變成散播惡意謠言，真的很抱歉。」

雖然李伊庚的清白終於獲得澄清，但這起事件也暴露出AI技術被濫用的嚴重問題。 透過偽造對話、假圖與影片，造謠者幾乎能讓假消息看起來「真到可怕」，對藝人名譽造成極大傷害。



即使原始貼文被刪除，網路上依然流傳著無數轉載版本，網友也非為兩大陣營，一大陣營相信李伊庚沒有錯，希望他能夠提告; 另一大陣營則諷刺當事女生轉變口風全是因為以達成協議，堅決不信李伊庚的無辜。 韓媒也呼籲，政府與平台應盡快制定更嚴格的法律與監控機制，以防再出現下一個「李伊庚事件」。

就在這幾日，另一位明星的粉絲也因為AI損失慘痛。「影帝」李政宰竟成為AI詐騙集團的「假人頭」！近日一名50多歲的密陽婦人誤信自稱「李政宰」的男子，在半年內遭詐騙高達5億（韓元，約1,075萬新台幣/下同）。據JTBC報導，詐騙者透過TikTok接近受害者，謊稱自己正在拍攝《魷魚遊戲3》，並以AI生成的「李政宰自拍照」與偽造身分證博取信任。之後對方以「經營團隊」名義要求支付見面費、VIP卡費，甚至編造「被美國機場扣留」等理由持續索錢，期間更以「老婆」、「親愛的」等稱呼營造戀人假象。受害者直到匯出約5億後才驚覺上當。警方目前懷疑該詐騙團伙與柬埔寨海外犯罪組織有關，正全力追查AI造假與跨國詐騙的手法來源。



