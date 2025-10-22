【韓網熱門】李伊庚「簡訊門」續：當事女性口風大反轉「一切都是ai啦」！韓網友：當人是傻子嗎

這幾日男演員李伊庚深陷「性騷擾門」，雖然經紀公司極力否認，但因對方甩出照片、影片等而另網友們質疑聲四起。

就在眾人觀望李伊庚要如何解除名譽和事業危機時，事情出現大反轉，爆料女生A某再發文，稱一切都是「開玩笑」。 A某在X上表示：「你好，各位韓國同胞。 知道的人應該已經知道，最近我一直在發一些與演員李伊庚有關的各種照片...... 一開始只是開玩笑，但沒想到那篇文章會受到那麼多關注。 可是隨著我不斷發文、使用 AI 圖片，好像漸漸地真的開始這麼想了」。



한국인 여러분 안녕하세요. 아시는분들은 아시겠지만, 최근에 이이경배우님 관련해서 이런저런 사진을 많이 올리고 했는데요.

..처음에는 장난으로 시작했던글이 그렇게 많이 관심을 받을줄 몰랐습니다. 근데 점점 글을쓰고 ai사진을 쓰고 하다보니 점점더 실제로 그렇게 제가 생각 하게 된 것 같아요 — X (@jennienismsx) October 21, 2025

韓國網友評論：

1. 哇哦...... 雖然法院大概也就判個罰金吧，但李伊庚方面應該要毫不寬容地應對才行

2. 不管是不是 AI，看起來雙方好像已經和解了吧，各種腦補真是噁心死了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 突然說是 AI，大家會信嗎ᄏᄏᄏ 把人當傻子喔

4. 哇，AI現在都這樣被利用啊。 以後發生什麼事，全都說是 AI 就好了

5. 不管是真是假，以後大家都會說「那是 AI」吧

6. 根本不是外國人的語氣，卻還裝到最後。 這不是提告，是和解？ 搞什麼？

7. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ太搞笑了，這分明就是和解的走向吧。 要是想消除大家的懷疑，經紀公司最好是狠狠地提告，像某些人那樣上法院出入都被拍到才行

8. 我雖然從沒在李伊庚事件留言過，但那個 DM 認證影片是不可能用 AI 做出來的......（AI業界人士發言）

9. 看來是要重新出來活動了，嘖

10. 李伊庚方面一定要找到原帖作者提告啊，別光說什麼要告大眾，唉

11. 只有她真的被法律懲罰了我才會信

12. 開玩笑嗎？ 證明給我看那是AI

13. 反應太誇張了...... 一開始就把李伊庚當垃圾貼標籤...... 好可怕......

14. 感覺最後會是轉發或罵人的人被告收場

15. 反正也不用替任何人生氣了ᄏ 有錯的人會被懲罰吧

16. 明明是本人自己出面說明了，結果還在那貼李伊庚標籤，之前罵男人、罵南美混血的那些人，現在是不想承認自己嘴臭嗎？ 人生樂趣就是罵人嗎

17. 反正既然要這樣結局，那一開始對方說要錢的時候就給錢、簽協議書不就好了？ 現在名譽全毀，罵聲全挨完

18. 既然這樣結束，就放過吧，再糾纏也沒意義

19. 既然女方都否認了，大家別亂敲鍵盤免得惹禍上身~

20. 感覺像是某種戀愛詐騙

21. 希望李伊庚把所有惡評者都告了ᄏᄏᄏ那人也該被法律制裁ᄏᄏ

22. 笑死，結果女的反而更被罵，外國人助長針對女性的罵聲真諷刺

23. 那明明就是螢幕錄影的影片，說是AI真毛骨悚然...！要真有那種AI應該直接禁止使用！不過經紀公司做得好！應該快發正式聲明了ᄏ昨天都沒動靜^^會說要提告嗎？ 還是說因為是外國人又反省所以原諒？ 不行！一定要告到底嚴懲！！不要只說要告，要公佈結果！！最好還拍下律師拿著告訴書去警局的照片！！不然以後別人都會濫用AI這藉口！！李伊庚先生，加油！！！

24. 太糟了，不論真假，這樣以後如果真的有受害人出來，連證據都要自己證明不是AI嗎？ 為什麼要留下這種惡劣的先例

25. 所以我早就說過這種事不要亂插嘴

26. 不管是和解還是AI，只要這樣公開表態了，之後再繼續說那是真的，就有被告的理由了

