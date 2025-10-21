爆！李伊庚被指傳性暗示訊息，全網瘋傳！經紀公司怒回：捏造，對方曾勒索金錢！二次爆料炸裂全網

因在《和我老公結婚吧》中扮演渣男「朴敏煥」而受到熱烈關注的演員李伊庚近日捲入私生活爭議，網路上流傳一組疑似他與一名網友的聊天截圖，內容帶有性暗示與不當言語，引起外界熱議。 不過，李伊庚的經紀公司隨即出面否認，強調相關內容全是捏造的虛假訊息，並表示將採取法律行動。

這起風波於10月20日爆出，網友A某在網上貼出與「李伊庚」的對話截圖，聲稱對方曾發送露骨訊息，甚至詢問她的胸部尺寸，還附上拍攝現場的照片作為證據。 A某表示對方曾要求她傳送身體部位的照片，在被拒絕後，對方還發來自拍照並夾帶辱罵文字。 她說：「我原本以為他是個很溫柔的人，但沒想到會變成這樣。」

面對指控李伊庚的經紀公司強烈否認，指出網路上流傳的內容完全是「編造的假消息」。 公司透露，貼文者其實早在幾個月前就以相同內容寄信給公司，要求金錢並進行恐嚇，後來對方已承認造假並寫信道歉。 如今再次將內容貼上網，公司強調這已屬惡意行為，將依法追究責任。經紀公司也呼籲外界不要再轉傳相關貼文，強調「無論是撰寫、張貼或散佈虛假內容，皆屬違法行為」，希望外界不要造成不必要的傷害。



整起事件仍在持續發酵中，之後相關爆料文雖然被刪除，但A某再次發文表示：「我從未要求過錢，我確實是德國人。發帖只是希望別的女性不要經歷同樣的事，沒想到事情會發展到這種程度。 」

她也通過與網友的評論互動來表達自己的立場。當有網友質疑道：「你既然要求過錢，為什麼還公開別人的私生活？ 在韓國這是違法的。 」A某回應稱：「去年因為經濟困難，曾問他能不能借我50萬。 我本打算一定償還，實際上也從未收到過錢。 」她還說：「那之後我一直抱著愧疚的心情繼續聯繫他。 」

此外，A某還提到了自己「先發送照片」的情況。 她表示：「對方說好奇我的長相，於是我發了自拍。 最初我用花朵表情遮住了胸口，但他一直要求看，我就原樣發了。 」A某所謂的「證據」追加文使事件進一步發酵。 這是一段錄屏影片，內容是她瀏覽演員李伊庚官方SNS帳號的畫面。 A某稱：「大家都讓我展示，這是屏幕錄製的影片」，並留言「（這是）李伊庚的真實帳號。 」

