「AI连环陷阱」席卷韩娱！假图害惨李伊庚、李政宰！恐掀模仿潮

男演员李伊庚最近无端被卷入一起「私生活爆料」风波，结果真相让人傻眼——整件事竟然是匿名网友恶作剧！对方不仅在网路上散播AI生成的假对话与照片，还一度向李伊庚勒索金钱。

事情发生在10月20日，该名匿名网友在自己的社交网站上贴出一篇名为「揭露李伊庚真面目」的文章，声称手上有李伊庚的私密对话与DM截图，甚至附上疑似「证据」的图片。 贴文虽然很快被删除，但早已在各大社群与论坛疯传，掀起一阵讨论。李伊庚当天透过经纪公司严正否认，强调「内容全部为虚假」，并宣布将采取法律行动。 经纪公司也透露，该网友不仅散播不实谣言，还持续骚扰与勒索金钱。

*相关内容：爆！李伊庚被指传性暗示讯息，全网疯传！经纪公司怒回：捏造，对方曾勒索金钱！二次爆料炸裂全网

然而事态并未就此平息。 隔天（21日），该名爆料者又上传了「新证据」，包含声称自己登入李伊庚帐号与他对话的影片，但影片真伪完全无法确认。这位爆料者自称是「韩文不太流利的德国人」，甚至承认曾向李伊庚要过钱：「因为经济困难，问他能不能先借我50万，真的打算还。」但这番说法反而让外界更加怀疑整起事件的可信度。



经过舆论反转后，22日该网友终於出面道歉，坦承一切都是「玩笑开太大」。 她表示：「一开始只是开玩笑，没想到会受到那么多关注。 后来越写越投入，用了AI图片后，好像真的开始那样相信了。 是出於粉丝心态，却演变成散播恶意谣言，真的很抱歉。」

*相关内容：【韩网热门】李伊庚「简讯门」续：当事女性口风大反转「一切都是AI啦」！韩网友：当人是傻子吗

虽然李伊庚的清白终於获得澄清，但这起事件也暴露出AI技术被滥用的严重问题。 透过伪造对话、假图与影片，造谣者几乎能让假消息看起来「真到可怕」，对艺人名誉造成极大伤害。



即使原始贴文被删除，网路上依然流传著无数转载版本，网友也非为两大阵营，一大阵营相信李伊庚没有错，希望他能够提告; 另一大阵营则讽刺当事女生转变口风全是因为以达成协议，坚决不信李伊庚的无辜。 韩媒也呼吁，政府与平台应尽快制定更严格的法律与监控机制，以防再出现下一个「李伊庚事件」。

就在这几日，另一位明星的粉丝也因为AI损失惨痛。「影帝」李政宰竟成为AI诈骗集团的「假人头」！近日一名50多岁的密阳妇人误信自称「李政宰」的男子，在半年内遭诈骗高达5亿（韩元，约1,075万新台币/下同）。据JTBC报导，诈骗者透过TikTok接近受害者，谎称自己正在拍摄《鱿鱼游戏3》，并以AI生成的「李政宰自拍照」与伪造身分证博取信任。之后对方以「经营团队」名义要求支付见面费、VIP卡费，甚至编造「被美国机场扣留」等理由持续索钱，期间更以「老婆」、「亲爱的」等称呼营造恋人假象。受害者直到汇出约5亿后才惊觉上当。警方目前怀疑该诈骗团伙与柬埔寨海外犯罪组织有关，正全力追查AI造假与跨国诈骗的手法来源。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻