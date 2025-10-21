f(x) Krystal鄭秀晶「最後一次愛豆活動是22歲」眾網友惋惜！終將solo出道再掀熱議

f(x)到現在仍是許多韓國民眾、K-POP追星族惋惜的團體，去年1月還曾有一則熱門討論「這名愛豆最後的活動年齡是22歲」，那人即是f(x)忙內成員Krystal（鄭秀晶）。

「f(x)成員Krystal，2015年正規四輯《4 Walls》的時候才22歲……比想像中還小的時候，愛豆活動就結束了ㅠㅠ，對照來看，和03年生現在的IVE安兪真、LE SSERAFIM Kazuha（中村一葉）、NMIXX Haewon（吳海嫄）同歲。」‎網友在Theqoo發文，附上Krystal f(x)最後的活動照如此寫道。



文章吸引400多則留言，許多人相當有同感表示「到現在還是覺得f(x)很可惜」、「暈，真的好年輕」、「歌手活動太可惜了」、「Krystal是全能歌手啊」、「真的太可惜了，是六角形成員（意指全能型）」、「就是啊，現在回想起來還是覺得神奇但也可惜」、「太不像話了，這人才」，其中也有不少人說本來期待Krystal還能solo出道卻沒有。



▼《4 Walls》同名主打歌



沒想到這篇討論文推出不到一個月，Krystal便在自己的SoundCloud帳號公開翻唱歌曲〈I'm Coming Back〉，還加入了業務包含製作音樂的新經紀公司Beasts And Natives Alike（BANA），引發廣大網友好奇她是不是想回歸歌手活動。

〈歌手Krystal終於要回來了？鄭秀晶宣布加入新公司BANA，還公開新翻唱曲〈I'm Coming Back〉〉



過了一年又八個月，Krystal傳出要以歌手身分回歸！最新消息據《每日經濟：Star Today》，Krystal就在本月24日，也就是這禮拜五發行首張個人專輯，是她以歌手身分出道16年來首次solo！也等於是她的solo出道！專輯還是採正規專輯形式，預告「會充分展現音樂的力量」。



而這再度引發熱議，網友吶喊「暈，瘋了啊終於ㅠㅠ」、「哇終於！！！Center顏值加上會唱歌跳舞的寶貴人才，太可惜了」、「感覺會充滿她的喜好，非常期待」、「我的女神」、「早點出道多好，想看Krystal solo啊ㅠ」、「是在她生日發行，應該會有很大的驚喜」、「哇瘋了……拜託也去音放打歌吧」……等等。

目前尚未有任何官方消息，但由於媒體傳出的發行日是Krystal的生日，粉絲大多認為可信度非常高，期待專輯正式發表。

